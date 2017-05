FlixBus Ã¼bernimmt FernbusgeschÃ¤ft â€žHELLÃ–â€œ der Ã–BB

Fernbusanbieter FlixBus übernimmt die Fernbussparte der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB).

Dies gaben die ÖBB und FlixBus bereits am Montag bekannt. FlixBus-Gründer und Geschäftsführer Jochen Engert: „Wir freuen uns auf viele neue Kunden und eine langfristige Zusammenarbeit mit den ÖBB. Gemeinsam bieten wir Österreichs Reisenden eine noch attraktivere Alternative zum eigenen Auto.“

Die Fernbusse der HELLÖ-Flotte sollen bis Ende Juli zunächst weiterfahren. Ab August sollen die Kunden dann von dem europaweiten FlixBus-Streckennetz profitieren, dessen Verbindungen zukünftig auch über www.wegfinder.at gebucht werden können.

Ab dem 01. August 2017 werden bestehende HELLÖ-Linien in das europaweite FlixBus-Netz integriert und über www.FlixBus.at vertrieben. FlixBus-Partner BLAGUSS übernimmt im Rahmen der Transaktion den operativen Betrieb der HELLÖ-Linien. Auf beliebten Strecken kämen so Zusatzkapazitäten zum Einsatz. Zeitgleich erweitere FlixBus das bestehende Fernbusnetz um neue Verbindungen und mehr Ziele im In- und Ausland. Jochen Engert: „Statt Parallelverkehren schaffen wir durch die Netzintegration mehr Reisemöglichkeiten. Der Kunde kann in Österreich so schon sehr bald ein deutlich breiteres Fernbus-Angebot nutzen.“

