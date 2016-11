Deutsche Bahn startet Kampagne fÃ¼r DB Navigator

Eine neue bundesweite Kampagne „Mein DB Navigator“ solldie App als idealen Partner für jede Reise präsentieren.

Der DB Navigator ist eine der meistinstallierten Apps in Deutschland. Spötter behaupten, das läge vor allem an den unberechenbaren Verspätungen der Bahn. Fakt scheint zu sein: Viele Bahnfahrer kennen gar nicht alle Funktionen. Deshalb soll eine von Scholz & Volkmer entwickelte Kampagne ab sofort die nützlichen Funktionen der App in den Mittelpunkt rücken. Die Motive zeigen demnach Bahnfahrer, die ihre Lieblingsfunktion der App vorstellen. „Wir wollen zeigen, dass der DB Navigator viele praktische Services und Informationen bietet und zum Ausprobieren motivieren“, sagt Gabriele Handel-Jung, Leiterin Marketing der Deutschen Bahn (DB). Denn: „Wer alle Funktionen der App kennt, reist entspannter“, ergänzt Mathias Hüske, Geschäftsführer Digital Business der DB Vertrieb GmbH. Was vermutlich aber nur gilt, wenn die Bahn nicht verspätet ist.



Kampagne startet an Bahnhöfen

Die Kampagne startet an den zehn größten Bahnhöfen in Deutschland. Ab dem 28. November sei sie auch auf Außenwerbeflächen, Online, in Medien der Deutschen Bahn und im TV zu sehen. In dem von der Werbeagentur BBDO produzierten Spot geben zwei Kinder mit den Fähigkeiten des Vaters an, der nicht nur die Abfahrtszeiten aller Züge in Deutschland kennt, sondern auch auf der Toilette Zugtickets buchen kann (www.bahn.de/tvspot). Alle Informationen zum DB Navigator und zu den Funktionen der App erhalten Bahnfahrer auf der Microsite www.bahn.de/app.

DB ruft zum Video-Wettbewerb auf

Welche Funktionen der App DB Navigator besonders beliebt sind, soll ein Video-Wettbewerb zeigen. Die DB ruft alle Bahnfahrer dazu auf, bis zum 11. Dezember ein Video ihrer Lieblingsfunktion unter #MeinDBNavigator auf Instagram, Facebook oder YouTube hochzuladen. Eine Jury wählt aus allen Teilnehmern drei Gewinner aus. Der Hauptpreis ist eine BahnCard 100 für die 2. Klasse. Mehr Information zu dem Wettbewerb gibt es hier: bahn.de/videowettbewerb.

