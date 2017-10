Bestes internationales Convention Bureau ist erneut Wien

Im Rahmen der IMEX America in Las Vegas wurde das Vienna Convention Bureau des WienTourismus vom Fachmagazin „Prevue“ zum zweiten Mal in Folge als bestes internationales Convention Bureau ausgezeichnet – mit dem Gold Visionary Award in der Kategorie „Best CVB/destination experience“.

Die „Visionary Awards“ von „Prevue“, einer der führenden Fachzeitschriften für den Tagungs- und Incentivebereich in Nordamerika, werden jährlich in über 30 Kategorien vergeben. Während der Großteil an Destinationen und Hotels in den USA geht, konnte Wien heuer bereits zum zweiten Mal in Folge im Bereich „International“ punkten. Laurel Herman, Herausgeberin des Prevue-Magazins, erklärte am Mittwoch in Las Vegas: „Sowohl unsere LeserInnen als auch der Beirat unseres Visionary Awards haben für Wien gestimmt, als es um die beste Unterstützung von Meeting-PlanerInnen auf dem internationalen Markt ging. Dieser Preis ist eine großartige Auszeichnung für das gesamte Vienna Convention Bureau, das somit als führende Institution im Tagungs- und Incentivebereich hervorsticht.“ Christian Mutschlechner, Leiter des Vienna Convention Bureau im WienTourismus, ergänzte: „Dieser Award ist eine besondere Anerkennung für den unermüdlichen Einsatz meiner Mitarbeiterinnen, deren Ziel es ist, Event-PlanerInnen in Wien bestes Service zu bieten.“

http://visionaryawards.prevuemeetings.com

www.vienna.convention.at/