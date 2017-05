StÃ¤rken stÃ¤rken: NRW will GeschÃ¤ftsreisetourismus fÃ¶rdern

Geschäftsreisende kommen besonders häufig nach NRW. Das große Potenzial möchte Tourismus NRW in einem neuen Projekt nutzen und ausbauen.

Jede fünfte Übernachtung wird in NRW durch inländische Geschäftsreisende verbracht, die zu Tagungen, Messen und Kongressen nach Nordrhein-Westfalen kommen. Damit gehört NRW zu den wichtigsten Geschäftsreiseländern in Deutschland. Tourismus NRW möchte diesen wichtigen Bereich künftig weiter ausbauen: Der Landesverband setzt gemeinsam mit Partnern aus Bonn, Bielefeld, Düsseldorf, Köln, Mönchengladbach, Münster, dem Rhein-Kreis Neuss, dem Ruhrgebiet, dem Sauerland und Siegen-Wittgenstein ein aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördertes Projekt um.

Die „Qualifizierungsoffensive: MICE-Markt der Zukunft“ mit einem Gesamtvolumen von einer Million Euro soll das Geschäftsreiseland NRW noch wettbewerbsfähiger machen. Außerdem soll das Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsgeschäft im Land gestärkt werden. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen sollen profitieren: Sie können an Schulungen etwa zum Thema Nachhaltigkeit teilnehmen oder werden in der Entwicklung von zukunftsfähigen Angeboten für Geschäftsreisende unterstützt.

Bereits zu Beginn des Projekts Ende 2016 hat Tourismus NRW die Möglichkeiten, Tagungen, Meetings oder Kongresse in NRW abzuhalten, auf der Fachmesse Locations Rhein-Ruhr in Duisburg präsentiert. 2017 ist neben diversen Marketingmaßnahmen auch die Teilnahme an weiteren Fachmessen und -veranstaltungen wie der imex in Frankfurt oder dem Verbändetag in Berlin geplant.

Darüber hinaus beteiligt sich der Verband an der zweiten Forschungsphase des „Future Meeting Space“. Gemeinsam mit Partnern wie dem German Convention Bureau oder dem Fraunhofer Institut wird darin untersucht, was Veranstaltungen künftig beeinflussen und erfolgreich machen wird. Darauf aufbauend soll dann der perfekte Meetingraum der Zukunft konzipiert werden.

Eine neue Publikation von Tourismus NRW zum Geschäftsreiseland NRW bündelt Informationen zu Anreise- und Tagungsmöglichkeiten. Auf seiner Internetseite bietet Tourismus NRW außerdem umfangreiche Informationen für Geschäftsreisende und Organisatoren von Tagungen und Messen: Neben einem Online-Tagungsplaner sind auch Informationen zu Co-Working-Spaces und Tipps für die Gestaltung des Abends nach getaner Arbeit verfügbar.

www.dein-nrw.de/business