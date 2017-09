neanderland: Neues Siegel für regionaltypische Produkte

Das neanderland hat ein neues Siegel für regionaltypische Produkte und Angebote vorgestellt.

Auf dem Bauernhof einkaufen, regionaltypisch einkehren, ein originelles Mitbringsel beim Wanderausflug kaufen, an Landerlebnissen teilnehmen oder einfach nur Gutes aus der Heimat genießen – immer mehr Verbraucher und Besucher suchen im Alltag und im Urlaub bewusst nach authentischen, typischen Lebensmitteln und Angeboten aus der Region und wollen mehr über deren Herkunft erfahren. Das Siegel „TYPISCH neanderland“ soll es Gästen und Verbrauchern ab sofort leichter machen, die für das neanderland regionaltypischen Lebensmittel, Spezialitäten, gastronomischen Angebote und Landerlebnisse zu finden.

Im Kurhaus Erkrath wurden das neue Siegel für Regionaltypisches vorgestellt und die ersten 15 Betriebe ausgezeichnet. Interessierte Betriebe aus dem neanderland können sich ab sofort beim Kreis Mettmann um die Siegelauszeichnung bewerben. Mit TYPISCH neanderland soll das neanderland stärker als Genuss-Region positioniert und die touristische Vermarktung der kulinarischen Angebotsvielfalt und Landerlebnisse regional und überregional bekannter gemacht werden.

Bergische Hausmacherwurst, Obst und Gemüse frisch vom Hof, Bergische Kaffeetafel, Steinzeit-Menü, Bauernhofführung, Apfelsaft aus heimischen Streuobstwiesen, Kräuterwanderungen, Brot backen nach alter Tradition und vieles mehr – eine Vielzahl an engagierten landwirtschaftlichen, gastronomischen und lebensmittelhandwerklichen Betrieben vereinen zum Teil nach alten Traditionen und Familienrezepten bergische und rheinische Genusstraditionen miteinander oder setzen sich kreativ in Bezug zur lokalen Geschichte und dem weltberühmten Neandertal.

„TYPISCH neanderland betont die Stärken des neanderlands und stellt die Schätze unserer Region in den Vordergrund. Die teilnehmenden Betriebe und deren Kunden setzen damit auch ein Zeichen für regionales Engagement für unsere Region“, erklärt Projektkoordinatorin Yasmin Hutchins-Schier vom Kreis Mettmann.

Das Siegel wird in den Kategorien „Hersteller“, „Gastgeber“ und „Landerlebnis“ vergeben und sei an klare Teilnahmekriterien geknüpft, zu deren Einhaltung sich die Betriebe in einer Erklärung sowie gemeinsamen Präambel verpflichten. In einem Onlineverzeichnis unter www.typisch-neanderland.de werden alle TYPISCH neanderland Betriebe mit Ihren Produkten und Angeboten vorgestellt und im Rahmen der touristischen Vermarktung des neanderlands und durch den Aufbau eines regionalen Vertriebsnetzes künftig bekannter gemacht. Geplant seien darüber hinaus Broschüren mit Produkten und Angeboten für Endverbraucher sowie gemeinsame Aktionen und Kooperationen.

„Es freut uns sehr, dass wir von Beginn an namhafte regionale Betriebe, wie die Süßmosterei Dalbeck, die Haaner Felsenquelle, Land Gut Höhne und das Sternerestaurant Haus Stemberg für das Siegel gewinnen konnten“, so die Projektkoordinatorin. Zu den weiteren Siegelträgern zählen bislang: die Biologische Station Haus Bürgel, Gut Schobbenhaus, Gut Ellscheid, Nermins Garten, Landmetzgerei und Catering Hanten, das Neanderthal Museum, das Restaurant Kutscherstuben Wülfrath, die Honig-Manufaktur Neanderthal, das Historische Backhaus Hochdahl, die Wald-Forscher-Station am Zeittunnel Wülfrath sowie die Urtour.

Das Siegel TYPISCH neanderland wurde im Rahmen eines vom Land Nordrhein-Westfalen und der EU geförderten Projekts des Kreises Mettmann zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittelständischen Betriebe und des touristischen Profils der Region entwickelt.

Ein Flyer für Betriebe fasst die wichtigsten Informationen zum Siegel, den Teilnahmebedingungen und Vorteilen zusammen. Alle Informationen zum Siegel, die ersten Betriebe, die ausführlichen Kriterien sowie Infoflyer und Anmeldeformulare sind online unter www.typisch-neanderland.de erhältlich.

www.neanderland.de