EnjoyGermanFood: Kulinarik im Fokus der DZT-Markenkommunikation 2018

Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) fokussiert 2018 ihre weltweiten Marketing- und Vertriebsaktivitäten auf die Themenkampagne „Culinary Germany“.

Im Mittelpunkt stehen jeweils typische Angebote aus allen Landesteilen sowie Möglichkeiten, die Regionen über die kulinarischen Traditionen besonders authentisch zu erleben und so das Reiseland Deutschland mit Genuss zu entdecken.

Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstandes der DZT, erklärt dazu: „Die deutsche Küche umfasst ein Vielzahl verschiedener regionaler Kochstile und Spezialitäten. Das vielfältige gastronomische Angebot – vom einfachen Gasthof bis zum Gourmetrestaurant – gehört zu den besonderen Stärken des Reiselandes Deutschland, die wir mit unserer Kampagne beleuchten. Mit dem Fokus auf regionale und saisonale Angebote unterstützen wir die Positionierung Deutschlands als nachhaltiges Reiseziel und fördern den Tourismus im ländlichen Raum.“

Vier Prozent der ausländischen Urlauber entscheiden sich laut Qualitätsmonitor Deutschlandtourismus explizit aufgrund der Vielfalt und Qualität des gastronomischen Angebotes für eine Reise nach Deutschland. Damit trägt die Gastronomie mit mindestens 3,2 Millionen Übernachtungen zum Deutschland-Incoming bei. ‚In Restaurants/Cafés gehen‘ gehört für 53 Prozent der ausländischen Urlauber zu den beliebtesten Aktivitäten – nach dem ‚Besuch von Sehenswürdigkeiten‘ und vor ‚Museen/Ausstellungen‘. 40 Prozent der internationalen Gäste schätzen an ihrem Deutschlandurlaub ‚Typisch regionale Küche genießen‘. Basierend auf Erkenntnissen des Global Web Index – eines Datenpools, der Umfragen bei Internetnutzern aus 40 Ländern bündelt, hat die DZT die Zielgruppe ihrer Kampagne definiert.

Die ‚Traveling Foodlovers‘ seien in der Regel relativ jung, gut gebildet, Familienmenschen mit Kindern, Stadtmenschen und auf Social Media-Kanälen sehr aktiv.

Crossmediale Kampagnenstrategie

Die Themenkampagne „Kulinarisches Deutschland“ basiert demnach auf drei eng miteinander verzahnten Säulen, die durch flankierende Kommunikationsmaßnahmen miteinander verknüpft werden sollen. Ein Filmprojekt soll in enger Kooperation mit den 16 Landesmarketingorganisationen mit jeweils eigenen authentischen Geschichten Spezialitäten der jeweiligen landestypischen Küche präsentieren. Das Filmprojekt unterstützt die multimediale Präsentation des Themas in den Online- und Offline-Aktivitäten der DZT. In den Auslandsmärkten setzt die DZT im Frühjahr 2018 auf kulinarische Spargel-, Brot- und Weinevents mit Foodtrucks.

Außerdem sollen Influencer bei internationalen Cooking Events Spezialitäten aus den Filmen „nachkochen“ und so für eine weitere transmediale Kommunikation sorgen. Durch intensive Kooperationen mit dem Premium Partner Deutsches Weininstitut (DWI) und weiteren Partnern erweitere die DZT die Präsenz der Jahreskampagne in den Auslandsmärkten. So würden bei den Events Weinverkostungen und Einsätze von Sommeliers integriert.

Lifestyle-Element Kulinarik

Regionale Wochenmärkte seien – ebenso wie Food Festivals und Food Truck Events – fester Bestandteil des urbanen Lebens, immer mehr Gastronomen entwickeln ihr Angebot auf der Basis von regionalen und saisonalen Produkten sowie traditionellen Rezepten weiter, um eine bodenständige genussreiche Küche zu offerieren. Besonders authentisch erleben Gäste aus aller Welt deutsche Ess- und Trinkkultur in Verbindung mit traditionellen Festen im Verlauf des Jahres.

Angebotsvielfalt von Sterneküche bis Streetfood

292 Restaurants werden aktuell vom Guide Michelin mit ein bis drei Sternen bewertet, mehr als je zuvor. Sie belegen die Entwicklung der deutschen Spitzengastronomie im internationalen Vergleich. Daneben ist der kulinarische Alltag in Deutschland international: Neben traditioneller deutscher Küche prägen mediterrane, orientalische und asiatische Einflüsse das gastronomische Angebot vom gemütlichen Restaurant bis zum preiswerten schnellen Imbiss zwischendurch.

Trinken mit Genuss

Wein und Bier gelten gleichermaßen als deutsche Nationalgetränke mit hoher internationaler Wertschätzung. Das Deutsche Weininstitut (DWI) hilft Weinkennern aus aller Welt, traditionelle Handwerkskunst in den derzeit 13 Weinbauregionen zu erleben oder sich in ausgezeichneten Vinotheken von Experten beraten zu lassen. Aktivurlaub und Genuss verbinden Weinwanderungen. Mehr als 500 kompetente Weingästeführer seien mit Touristen in den Anbaugebieten unterwegs. DWI-Riesling Lounges in Kooperation mit ausgewählten Gastronomen sollen auch außerhalb der Weinbaugegenden Menschen auf zeitgemäße Art an deutsche Weine heranführen.

