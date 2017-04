Die Gastronomie wird digital: Online-Reservierungen und Bewertungen bevorzugt

Eine aktuelle Bookatable by Michelin-Umfrage zeigt: 46 Prozent der Gäste finden die zunehmende Digitalisierung in der Gastronomie gut. 20 Prozent fehlt jedoch die persönliche Note.

An Technik kommt heute keiner mehr so richtig vorbei, ob im Privat- oder Berufsleben. Aber finden wir das eigentlich in jedem Lebensbereich gut? Und welche Entwicklungen gefallen uns besonders? Bookatable by Michelin, der Online-Reservierungs-Service, befragte knapp 500 Restaurantgäste aus dem deutschsprachigen Raum zur Digitalisierung gastronomischer Services. Einen Tisch im Restaurant ganz unabhängig von Öffnungszeiten online reservieren zu können, landet bei den befragten Gästen mit 76 Prozent auf Platz eins der besten technischen Entwicklungen im Restaurantumfeld der letzten Jahre.

Gäste stehen auf Online-Bewertungen und Food Blogs

Neben Online-Tischreservierungen zählen die Befragten auch sehr auf die Bewertungen anderer Gäste auf Onlineportalen. 55 Prozent findet diese Entwicklung positiv. "Für Gäste ist es natürlich sehr angenehm, wenn sie nicht mehr länger nur auf Tipps von Freunden und Bekannten angewiesen sind, sondern sich Restaurant auch auf Basis der Bewertungen anderer Gäste aussuchen können," sagt Thomas Bergmann, Regional Director D-A-CH bei Bookatable by Michelin. "Das erweitert natürlich auch das Spektrum der in Frage kommenden Restaurants. Gerade in fremden Städten kann es hilfreich sein, wenn man nicht ins Blaue raten muss, um ein gutes Essen zu genießen. Die Bookatable by Michelin-Community hilft hier auch immer gern mit verifizierten Bewertungen."

Viele Gäste interessierten sich auch für die Trends und Entwicklungen in der Gastro-Szene. Food Blogs seien daher für 32 Prozent der Befragten eine sehr positive Begleiterscheinung des technischen Fortschritts. Ob Rezepte, Trends oder Restauranttipps und -empfehlungen - Gäste informierten sich gerne und hielten sich auf dem Laufenden. Neben einem schönen Restauranterlebnis freuen sich demnach viele der Befragten auch, dass sie inzwischen Gerichte ihrer Lieblingsrestaurants nach Hause bestellen können. 27 Prozent fänden diesen Service gut. Ein Fünftel (21 Prozent) der Gäste finde auch Apps für Bewertungs- und Onlinebuchungsportale sehr praktisch und nutze diese gerne.

Digitalisierung - noch nicht für jedermann

46 Prozent der Befragten fänden die Digitalisierung in der Gastronomie generell gut. Denn: Durch die verschiedenen Onlineplattformen fänden sie viel schneller passende Restaurants als früher. Neun Prozent wünschten sich sogar eine noch viel stärkere Digitalisierung. Kontaktloses Bezahlen per Smartphone, digitale Speisekarten auf dem Tablet und andere Raffinessen könnten sich diese digitalaffinen Gäste sehr gut vorstellen.

20 Prozent der Befragten nutzen zwar digitale Services, fänden sie aber manchmal etwas unpersönlich, da sie früher auf Freunde vertraut hätten und stattdessen heute Fremde in Portalen zu Rate zögen. Ein knappes Drittel der Gäste (31 Prozent) beteuere, dass sich für sie in den letzten Jahren eigentlich nichts geändert habe. Trotz der technischen Alternativen riefen sie immer noch im Restaurant an, um einen Tisch zu reservieren und fragten weiterhin lieber Freunde und Familie nach Tipps, anstelle auf Blogs und anderen Plattformen zu recherchieren.

Gastronomen setzen auf Online-Tischreservierung und Social Media

Bookatable by Michelin nahm zudem eine Stichprobe mit 22 Gastronomen. Die Mehrheit (82 Prozent) sei sich einig, dass besonders die Online-Reservierung das Restaurant-Management in den letzten Jahren stark erleichtert habe. Auch die Kommunikation ihrer Angebote und Services über Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Instagram habe sich für 59 Prozent der Befragten gut bewährt. Digitale Bestell- und Kassensysteme (36 Prozent) und eine digitale Tischplanung (27 Prozent) empfänden viele Gastronomen ebenso als Erleichterung für ihren Arbeitsalltag.

Zwei Drittel der befragten Gastronomen stünden der zunehmenden Digitalisierung generell positiv gegenüber, da sie dadurch viel effizienter arbeiten und auch besser den Überblick behalten könnten. Die übrigen Gastronomen fühlten sich von den vielen technischen Neuerungen jedoch schnell überfordert. 23 Prozent davon nutzten daher lieber so wenig Technik wie möglich in ihrem Restaurant.

Trotzdem erachte die Mehrheit der Gäste und auch Gastronomen die Digitalisierung in der Gastronomie als positiv.

