Schildkröten und Rooftop-Spas: Neue Hotelkonzepte in Hamburg

Hamburgs Hotellerie startet in ein spannendes Jahr. Zahlreiche Neueröffnungen stehen an, darunter auch innovative und originelle Konzepte.

Die Hansestadt kann nach Einschätzung von Hamburg Tourismus die zusätzlichen Hotels gut vertragen, hat doch die vor einem Jahr eröffnete Elbphilharmonie nichts von ihrer Anziehungskraft verloren. Um fast vier Prozent stiegen die Übernachtungszahlen 2017 im Vergleich zum Vorjahr. Lonely Planet und die LA Times listen die Hansestadt aktuell unter den Top-Reisezielen weltweit. Ab Frühjahr 2018 kommen nun einige Sterne-Hotels hinzu: The Fontenay, GINN-Hotel und TORTUE Hamburg sowie JUFA in der HafenCity Hamburg und PIERDREI.

Hamburgs neues Luxushotel direkt an der Alster: The Fontenay

130 Zimmer und Suiten auf Fünf-Sterne-Superior-Niveau in privilegierter Alsterlage sind fertig und warten auf die ersten Gäste. Voraussichtlich Ende März eröffnet Bauherr Klaus-Michael Kühne Hamburgs neuestes Luxushotel. Ein markantes Gebäude mit skulpturalen Formen nach einem Entwurf des Hamburger Stararchitekten Jan Störmer. Den ersten Effekt gibt es bereits in der Hotel-Einfahrt: Im „Himmelsspiegel-Brunnen“ aus 2.200 Granitsteinen, mit einem Durchmesser von gut dreizehneinhalb Metern, spiegeln sich Himmel, Wolken und Bäume. Imposant auch das 27 Meter hohe Atrium. Auch das Gourmet-Restaurant im 7. Stock und ein 1.000 m2 großes Rooftop-Spa mit 20-Meter-Indoor/Outdoor-Pool sollen für einzigartige Erlebnisse sorgen. Kein Wunder, dass „The Fontenay“ noch vor seiner Eröffnung Mitglied von „Leading Hotels of the World“ wurde.

Savoir-vivre ab Frühjahr im TORTUE Hamburg

Ebenfalls im Frühjahr 2018 eröffnet eine Hotel-„Schildkröte“: Das TORTUE Hamburg (franz., „Schildkröte“) bringt einen Hauch von Savoir-vivre wie zu Zeiten Napoleon Bonapartes in die Stadt. 126 Zimmer auf einer Gesamtfläche von 8.500 qm in den Hamburger Stadthöfen erwarten internationale Gäste. Dort tauchen sie ein in eine ganz eigene Welt, dort sollen Gäste sich „Zeit nehmen, um die Sinne für das Wesentliche zu schärfen und neue Perspektiven zu entdecken“, so Hoteldirektorin Anne-Marie Bauer. Gestaltet wurde das TORTUE von Interior Designern wie Kate Hume, Joyce Wand und Stephen William Associates sowie David Chipperfield Architects.

„GINN Hotel Hamburg Elbspeicher“ mit Elb- und Hafenblick

Die 132 Zimmer und Suiten im „GINN Hotel Hamburg Elbspeicher“ in der Großen Elbstraße direkt an der Elbe sind schon fast fertig. Mit dem 4-Sterne Design- und Lifestyle-Hotel etabliert die Hotelgruppe GOLD INN in Hamburg ihre neue Marke GINN und hat dafür ein ganz eigenes Hotelkonzept entwickelt: Die Zimmer erhalten durch sichtbare Stahlträger, bodentiefe Fenster und historische Decken eine trendige Loft-Atmosphäre. Ein modernes RFID Locking System erlaubt den Check-in und Check-out ganz autonom rund um die Uhr. Das jüngste Haus der Hotelgruppe kombiniert heimische Gemütlichkeit, moderne Multimedia-Technik und Nachhaltigkeit. So setzt auch das Gastronomie-Konzept auf saisonale und regionale Produkte.

Serviced Apartmenthaus „my4walls“ in der City Nord

Erst im Oktober 2017 öffnete das 4-Sterne-Business- und Tagungshotel Holiday Inn im höchsten Gebäude der City Nord. Im Frühjahr 2018 soll schräg gegenüber das 12-stöckige Serviced Apartmenthaus „my4walls“ an den Start gehen. Die Größe der 143 Apartments variiert zwischen 25 und 32 qm, die Ausstattung ist stylisch und funktional: Offene Küchen, Möbel im 60er-Jahre-Retro-Design sowie eine „smarte“ Steuerung von Licht- und Musiksystemen. „my4walls“ und das Holiday Inn bieten den Gästen einige gemeinsame Services.

JUFA - erstes Familienhotel in der HafenCity

Ebenfalls ab Frühjahr können Städte- und Familienurlauber das neue, kinderfreundliche JUFA Hotel in Hamburg buchen. Mitten in der HafenCity Hamburg gelegen bietet das Hotel spezielle Family-Packages, einen Buggy-Verleih, Indoor-Spielstätten und tolle Außenanlagen zum Austoben. Die Zimmer gibt es in einzigartigen und individuellen Varianten – mit Babybetten, extra Sofas oder Verbindungstüren zwischen zwei Zimmern. Darüber hinaus verfügt das Hotel über einen Kinderwagen-Verleih und eine Bike-Base für Erkundungstouren in Hamburg.

PIERDREI – Ein Hamburger Hotel.

Ein Hotel für HamburgerWeit mehr als 300 Hotels zählt die Hansestadt. Die meisten davon sind nicht nur Orte für Fremde, sondern auch den Hamburgern fremd. Das muss aber nicht so sein, wie man in vielen anderen Metropolen durchaus beobachten kann. Gut geführte Hotels verstehen sich dort als gemeinsamer Lebensraum von Einheimischen und ihren Gästen. Genau das will ab Ende des Jahres PIERDREI sein – ein Wohnzimmer für Hamburger und das Gästezimmer für seine Besucher. Und das mitten in der HafenCity Hamburg: Einem Ort, der vielen Hamburgern selbst noch etwas fremd erscheint, der aber längst schon zu den bedeutendsten Anziehungspunkten der Stadt gehört.

www.hamburg-tourismus.de