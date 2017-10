Hilton wächst in Deutschland mit 5 weiteren Hotels

Hilton plant die Anzahl der Hilton Garden Inn und Hampton by Hilton Hotels in Deutschland 2018 mit fünf neuen Häusern zu verdoppeln.

Hilton hat heute bekanntgegeben, neue Hotels in Dortmund, München, Frankfurt und Berlin zu eröffnen. Die neuen Hotels folgten strategischen Vereinbarungen mit der Primestar Hospitality GmbH, Foremost Hospitality GmbH und tristar GmbH, wodurch die schnelle Erweiterung der Marken Hilton Garden Inn und Hampton by Hilton ermöglicht wird. In diesem Jahr hat Hilton bereits vier neue Hotels eröffnet. Das Hilton Garden Inn Frankfurt City Centre wird im November eröffnen. Die neuen Hotels werden bis Ende 2018 insgesamt 2.000 neue Zimmer schaffen.

Marybelle Arnett, Vice President Entwicklung Central & Eastern Europe bei Hilton sagte: “Hilton fühlt sich dem deutschen Markt verbunden. Mehr als die Hälfte unserer Hotels befindet sich bereits im Bau und wir planen, unser Angebot in den nächsten zwei Jahren signifikant zu erweitern. 2016 war ein großartiges Jahr für die deutsche Hotelindustrie mit einer Rekordzahl von Übernachtungen und einem Anstieg von 3,4% in RevPAR. Die starken Nachfragefaktoren werden voraussichtlich auch 2018 weiter anhalten, wenn noch mehr Reisende nach Deutschland kommen und München, Berlin oder Frankfurt besuchen. Diese Hotels sind unsere Antwort auf das gestiegene Interesse an unseren Marken.“

Im nächsten Jahr will Hilton folgende Hotels eröffnen:

Hampton by Hilton Dortmund Phoenix See

Das Hampton by Hilton Dortmund Phoenix See, welches in der ersten Jahreshälfte 2018 eröffnen soll, verfügt über 128 Gästezimmer und befindet sich in direkter Nachbarschaft zum neuen Ausbildungszentrum der Sparkasse und das Industriegebiet Phoenix Ost ist fußläufig erreichbar. Das Hampton by Hilton Dortmund Phoenix See wird sich in der Fassstraße in 44263 Dortmund-Horde befinden und wird von der tristar GmbH verwaltet.

Hampton by Hilton Frankfurt City Centre East

Das Hampton by Hilton Frankfurt City Centre East wird über 179 Gästezimmer verfügen und Anfang 2018 eröffnen. Das Hotel wird von der Primestar GmbH verwaltet und befindet sich östlich von Frankfurts Stadtzentrum in der Grusonstraße 4 in 60316 Frankfurt am Main - nur einige hundert Meter von der Europäischen Zentralbank.

Hampton by Hilton Berlin City East Side Gallery

Das Hampton by Hilton Berlin City East Side Gallery wird Teil des Mercedes-Platzes, einem von der AEG entwickelten Gebäudekomplex in direkter Nachbarschaft zur Mercedes-Benz Arena. Jährlich werden 20 Millionen Besucher auf dem Mercedes Platz erwartet, der damit das Herzstück des wachsenden Stadtquartiers entlang der East-Side-Gallery wird. Das Hotel wird sich in Friedrichshain-Kreuzberg befinden und von der tristar GmbH verwaltet.

Hilton Garden Inn Munich City Centre West

Das Hilton Garden Inn Munich City Centre West wird Mitte 2018 eröffnen und ist gleichzeitig das erste Haus von Hilton Garden Inn in München. Das Hotel wird von der Foremost Hospitality Management GmbH verwaltet und wird sich in der Landsberger Straße in München befinden.

Hampton by Hilton Munich City Centre West

In direkter Umgebung zum Hilton Garden Inn Munich City Centre West entsteht das neue Hampton by Hilton mit 225 Gästezimmern. Gemeinsam mit dem Schwesterhotel wird es in der ersten Jahreshälfte 2018 eröffnen. Das Hotel wird von der Foremost Hospitality Management GmbH verwaltet.

In Deutschland verfügt Hilton derzeit über 21 Hotels unter 5 Marken - vom Waldorf Astoria Hotels & Resorts bis hin zur Kernmarke Hilton Hotels & Resorts. Das Angebot wird um 18 zusätzliche Hotels erweitert.

www.hampton.com

www.hiltongardeninn.com