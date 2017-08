Digitales Türsystem für alte Hotels: Startup 4Suites expandiert mit günstiger Umrüstlösung

Per App ins Bett oder ins Büro: Eine neue Umrüstlösung des niederländischen Software-Startups 4Suites soll vorhandene Schließsysteme fit machen für die digitale Zukunft.

Per Smartphone ließen sich nach der Installation Türen sicher öffnen und gleichzeitig die Zugänge in Echtzeit kontrollieren. Der Vorteil: Die meisten Schließsysteme in Hotels, Ferienparks und Bürogebäuden ließen sich dabei mit minimalem Aufwand umrüsten. "In der Regel dauert der Umbau nur rund 15 Minuten pro Schloss", sagt Lennart de Haan, Geschäftsführer und Mitbegründer von 4Suites: "Es sind keine neuen Schlösser nötig, wir ergänzen nur ein kleines Stück 4Suites-Hardware. Die alten Systeme bleiben weiter voll funktionsfähig."

Nach der Installation könnten die Türen mit der 4Suites App schlüssellos geöffnet werden. Der Zugang bleibe für die vorher eingestellte Zeit freigeschaltet. Mit der neuen App ließen sich sowohl im Hotel- als auch im Freizeitpark- oder Bürobereich viele weitere Funktionen verknüpfen. Die Zukunftschancen des Systems hätten auch mehrere Angel Investoren erkannt und erwarben Anteile in Höhe von 375.000 Euro. "Damit" so Lennart de Haan, "können wir unsere Expansion noch schneller vorantreiben." Die ersten Systeme seien bereits in Benelux, Deutschland, Österreich, Großbritannien und Spanien installiert und ließen sich über Android und iOS basierte Mobiltelefone steuern. "4Suites" sei modular aufgebaut, Cloud-basiert und könne problemlos in viele vorhandene Systeme und Applikationen integriert werden. Backend und Frontend seien über Web Services entkoppelt, so dass die Benutzeroberflächen system- und plattformunabhängig seien. 4Suites könne auch in vorhandene Buchungs- und Property-Management-Systeme eingebunden werden.

"Unsere Lösung kombiniert perfekten Komfort für die Gäste durch schnelles Check-in und Check-out, bequeme Zusatzeinkäufe und Reservierungsmöglichkeiten mit erheblichem Einsparpotential im Verwaltungs- und Abrechnungsbereich" beschreibt 4Suites die Vorzüge des Systems. Nutzer können mit der App ihr eigenes Profil anlegen - und unter anderem vorab festlegen, welche Temperatur das Hotelzimmer haben soll, welche Musik zur Begrüßung läuft und welche Getränke in der Minibar stehen sollen.

www.4suites.de