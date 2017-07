HRS Hotelpreisradar: Hamburg am teuersten

Die deutschen Hotelpreise haben im zweiten Quartal 2017 insgesamt leicht angezogen. Das bedeutete einen Anstieg um 1,1 Prozent auf eine durchschnittliche Zimmerrate von 90 EUR. Zu diesem Ergebnis kam das Hotelportal HRS in seiner vierteljährlichen Hotelpreisanalyse.

Betrachte man Gesamteuropa, lag eine Übernachtung in Oslo demnach mit 217 EUR im Schnitt an der Spitze der untersuchten Städte. Weltweit hatte New York mit 274 EUR die Nase vorn und verzeichnete einen Aufschlag von 13,7 Prozent im Vergleich zu 2016. Am günstigsten nächtigten Reisende für 52 EUR pro Nacht in Kuala Lumpur.

Deutschland: Hamburg führt die Übernachtungsraten an

Als teuerste Stadt Deutschlands belegte Hamburg mit einem Durchschnittstarif von 114 EUR den ersten Platz. Gleichzeitig verzeichnete die Hansestadt im Vergleich zum Vorjahr die höchste Ratensteigerung (+ 6,5 Prozent) in der gesamten Nation. Mögliche Gründe könnten Messen wie die hanseboot oder Großveranstaltungen wie der Haspa Marathon gewesen sein. München belegte mit 108 EUR Platz 2 (- 8,5 Prozent), dicht gefolgt von Köln mit 106 EUR (+ 7,1 Prozent) im Schnitt. In Dresden konnten Reisende im zweiten Quartal hingegen ein Schnäppchen machen: Zur Freude der Reisenden befand sich die Stadt mit durchschnittlichen 81 EUR pro Nacht am unteren Ende der Preiskette.

Europa: Größte Preiserhöhung in Lissabon im Vergleich zu 2016

Mit deutlichen Tarifschwankungen innerhalb Europas liege Lissabon an der Spitze. Die Stadt am Tejo befand sich zwar mit einer durchschnittlichen Übernachtungsrate von 113 EUR preislich in der unteren Hälfte, verzeichnete aber im Vergleich zu 2016 einen Anstieg von 19,9 Prozent. Dicht gefolgt von Madrid mit 17 Prozent (117 EUR pro Nacht) und Prag mit 15 Prozent (92 EUR pro Nacht). Die teuerste Stadt in Europa war Oslo mit 217 EUR, obwohl eine Nacht in der norwegischen Stadt in diesem Jahr um 2,3 Prozent im Vergleich zum vorigen gesunken sei. London und Zürich belegten mit 190 EUR und 185 EUR die Plätze zwei und drei. Istanbuls Zimmerpreise fielen 2017 um 9 Prozent auf eine Durchschnittsrate von 71 EUR, was vermutlich auf die politischen Entwicklungen und daraus resultierend zurückgehenden Gästezahlen in der Türkei zurückzuführen sei.

Welt: Teuerste Städte New York und Washington

Gleich zwei Städte aus den USA führen das Preisranking weltweit an: New York liege mit 274 EUR (+ 13,7 Prozent) auf dem obersten Rang, gefolgt von Washington mit 253 EUR und Sydney mit 206 EUR (+ 26,4 Prozent). Darüber hinaus wurden zwei markante Entwicklungen deutlich: Toronto schlug 40 Prozent auf die Übernachtungsraten und lag damit bei einem Durchschnittstarif von 161 EUR. In Seoul gingen die Raten um 51,7 Prozent ins Minus und beliefen sich insgesamt auf 126 EUR.

