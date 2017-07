Prädikat "Besonders geschmacklos": 25hours hotels präsentieren eine „Trump-Suite“ zum G20-Gipfel

Der vom 6.7. bis 7.7.2017 stattfindende G20-Gipfel hält Hamburg in Atem und nervt die Hamburger. Bei den 25hours hotels, in direkter Nachbarschaft der Elbphilharmonie, hat man aus der Not eine PR-Tugend gemacht - und eine „Trump-Suite“ gestaltet.

"Das außergewöhnlichste Spezial-Angebot, was es – mit wenigen Ausnahmen – je gab", so preisen die Macher die Suite an. Demnach wurde der "ganze maritime Kram" rausgeschmissen und durch barocke Oppulenz hingegeben und einen Laster Blattgold ersetzt. Dazu gehören goldene Louis XIV-Sessel, ein falscher Kamin, bedrückend schwere Textilien, ein goldener Haarfön und viel "Bling-Bling". Die Suite kann bei ebay ersteigert werden. Das Angebot beinhalte demnach 2 Übernachtungen (7.-9.Juli 2017) im Doppelzimmer mit Frühstück. Dazu gibt es internationale Willkommens-Highballs in der Boilerman Bar und ein Abendessen für zwei im orientalisch-eklektischen NENI-Restaurant.

Zur Versteigerung