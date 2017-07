Co-Working im Hotel: CERVO Zermatt startet neues Angebot

Unter der Woche bietet das CERVO Mountain Boutique Resort Zermatt ab sofort Co-Working-Plätze im Restaurant Ferdinand an.

n den Packages sei neben moderner Infrastruktur auch die Zwischenverpflegung inbegriffen. Und die Inspiration gebe es dank Blick aufs Matterhorn und auf die Bergwelt gratis dazu. Motto: Warum nicht das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden und für ein paar Tage oder Stunden den Schreibtisch mit einem Platz im Co-Working-Space des CERVO Mountain Boutique Resort eintauschen?

Das Restaurant Ferdinand serviere seine regionalen Spezialitäten während der Sommermonate im Garten und verwandele die Gaststube in dieser Zeit in einen Treffpunkt für inspiriertes Arbeiten. Gastfreundschaft stehe auch dabei an erster Stelle: Neben der nötigen Infrastruktur kümmere sich die Ferdinand-Crew mit einem Foodie Corner um den kleinen Hunger der kreativen Co-Worker.Für Inspiration sorgen der Austausch unter Gleichgesinnten.

Co-Working-Packages sind ab 22 Franken pro Stunde resp. 56 Franken pro Tag erhältlich und mit anderen Angeboten kombinierbar.

www.cervo.ch