Neues Flagship-Hotel: Mövenpick Hotels & Resorts entsteht in Basel

Mövenpick Hotels & Resorts eröffnet sein sechstes Haus in der Schweiz in 2019. Das Fünf-Sterne Mövenpick Hotel Basel sei vom Designer Matteo Thun entworfen worden und soll das neue Flagship-Hotel der Schweizer Hotelgruppe in Europa werden.

Mövenpick Hotels & Resorts wird das neue Mövenpick Hotel Basel im Zentrum der Schweizer Großstadt eröffnen. Mit seiner Lage beim Bahnhof SBB sei das Hotel von europäischen Städten gut erreichbar.

Für die Hochbauarchitektur des Fünf-Sterne-Hotels auf insgesamt 19 Stockwerken zeichne das renommierte Basler Büro Miller & Maranta verantwortlich, während für die Inneneinrichtung Matteo Thun verpflichtet worden sei. „Timeless Modern“ sei das Motto des Ausstattungsstils mit zeitlosen Designklassikern.

Das Mövenpick Hotel Basel soll insgesamt über 264 großzügig gestaltete Zimmer und Suiten verfügen, darunter 50 Mövenpick “SLEEP”-Zimmer.

Das Hotel verfüge über Meeting-Kapazitäten auf insgesamt 1.800 Quadratmetern, verteilt auf 20 verschiedene Räumlichkeiten. Im 500 Quadratmeter großen Ballsaal mit einer sieben Meter hohen Decke fänden bis zu 600 Personen Platz. In der Lobby im Erdgeschoss werde die Mövenpick Wine & Coffee Lounge mit natürlichen Materialien und einer Terrasse ausgestattet sein.

