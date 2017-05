Schweizer Gastfreundlichkeit: PRIX BIENVENU 2017 vergeben

Am Schweizer Ferientag in Davos zeichnete Schweiz Tourismus (ST) die freundlichsten Schweizer Hotels in fünf Kategorien aus. Den PRIX BIENVENU erhalten jene Betriebe, die in Online-Gästebewertungen und nach Jury-Besuchen in punkto Freundlichkeit am meisten überzeugen konnten.

Das Unternehmen TrustYou habe für den Preis mehrere hunderttausend Gäste-Feedbacks aus über 250 Bewertungs- und Buchungsplattformen, abgegeben zwischen September 2015 und August 2016, semantisch ausgewertet. Bei der Analyse der Hotelbewertungen wurden damit Softfaktoren wie Aufmerksamkeit, Herzlichkeit, Empathie oder Hilfsbereitschaft des Personals berücksichtigt. Schweizer Hotels mit mindestens 70 Feedbacks auf Bewertungs-Websites sind automatisch für die Teilnahme am PRIX BIENVENU qualifiziert.

Die Finalisten, die drei bestbewerteten Hotels in fünf Kategorien, wurden daraufhin von einem Jury-Mitglied persönlich besucht und evaluiert. Folgende fünf Hotelbetriebe erhalten in ihren jeweiligen Kategorien den PRIX BIENVENU 2017:

Ferienhotel klein und fein (bis 40 Zimmer): Hotel Gädi, Grächen (VS)

Ferienhotel gross (ab 41 Zimmern): Chasa Montana Hotel & Spa, Samnaun (GR)

Stadthotel (bis 4 Sterne Superior): Hotel Uzwil, Uzwil (SG)

Luxus-Stadthotel (5 Sterne / 5 Sterne Superior): Four Seasons Hotel Des Bergues, Genf

Luxushotel (5 Sterne / 5 Sterne Superior): Hotel Suvretta House, St. Moritz (GR)

ST, hotelleriesuisse, GastroSuisse, die Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) und die Universität Bern haben den PRIX BIENVENU geschaffen und im Jahr 2013 erstmals vergeben.

Die Jurymitglieder des PRIX BIENVENU sind:

hotelleriesuisse: Thomas Allemann, Leiter Mitgliederservices und Hotelklassifikation

GastroSuisse: Daniel C. Jung, Vizedirektor

Ecole hôtelière de Lausanne (EHL): Prof. Michel Rochat, Direktor

Universität Bern/CRED: Dr. Monika Bandi Tanner, Leiterin Forschungsstelle Tourismus

Kurt Aeschbacher: TV-Moderator und Talkmaster

SonntagsZeitung: Dr. Arthur Rutishauser, Chefredaktor

Schweiz Tourismus: Jürg Schmid, Direktor

Swisscard AECS: Marcel Bührer, CEO

