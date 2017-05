Millenials verstehen lernen: MÃ¶venpick Hotels & Resorts grÃ¼nden eigenes xcom-Y-Komitee

Mövenpick Hotels & Resorts will ab sofort verstärkt auf Millenials setzen und diese als Gäste gewinnen: Ein Team aus Mitarbeitern und Unternehmern der Generation Y unterstützt das Management der Hotelgruppe, um frische Ideen für die Ansprache junger Gäste und Talente zu entwickeln.

Das Schweizer Hotelunternehmen will mit dem ExCom-Y-Komitee das Personalwesen stetig anpassen und weiterentwickeln, um den sich ändernden Erwartungen der Gäste gerecht werden zu können. Das Team bestehe demnach aus zehn jungen Menschen, sechs davon stammen aus den eigenen Reihen, die restlichen vier seien junge Unternehmer aus allen Teilen der Welt. Gemeinsam sollen sie eine ausgewogene und internationale Perspektive ermöglichen.

Mit dabei ist Jessica Houlgrave, die bereits sechs Jahre für führende Finanzunternehmen arbeitete und aktuell am Sotheby’s Institute of Art den Einfluss der Technologie auf das Wirtschaftssystem in der Kunstszene untersucht. Sie sei eine ambitionierte Sportseglerin und liebe das Reisen. „Ich bin sehr stolz, Teil dieser wegweisenden Initiative zu sein,“ erläutert Houlgrave. „Wir werden die Denkweise und den Lifestyle der Millenials analysieren, um zukunftsfähige Strategien für das Unternehmen zu entwickeln.“

Neben Houlgrave bestehe das Komitee aus Unternehmern und Managern in den Fachbereichen Technologie, Hotellerie sowie Pharmazie aus Deutschland, Frankreich und den USA. Ergänzt würden sie durch eine Gruppe von jungen Mövenpick Mitarbeitern aus den Hotels in Dubai, Pattaya, Karachi und der Schweiz. Sie repräsentierten verschiedene Nationalitäten und Erfahrungen, unter anderem aus den Bereichen Front Office, Content-Management und Strategie, Verkauf, Marketing, Food & Beverage sowie Marken- und Qualitätssicherung.

Die Mitglieder des ExCom-Y Komittee hätten alle eins gemeinsam: sie seien in der Generation Y geboren, also etwa im Zeitraum der 1980er und 1990er Jahre.

„Gerade in unserer aktuellen Expansionsphase ist es wichtig, dass wir Input und Erkenntnisse von unseren jungen Kollegen bekommen, um die Generation Y und deren Trends zu verstehen,“ erläutert Craig Cochrane, Senior VP Human Resources von Mövenpick Hotels & Resorts. „Die Millenials bekommen nicht nur demographisch mehr Einfluss, sondern bestimmen maßgeblich unser Gästeprofil, so dass wir deren Wünsche und Erwartungen in unser Angebot einbeziehen müssen.“

Ein Drittel der weltweiten Bevölkerung gehört zur Generation Y, sei ständig unterwegs und gut vernetzt. Mobile Kommunikationsgeräte und digitale Plattformen gehörten beim Reisen dazu, gefragt seien intensive Erlebnisse durch das Erforschen neuer Kulturen und Aktivitäten. Mehr als alle anderen Reisenden kombinierten sie ihren Business-Trip mit Urlaub und setzen auf Informationen über Hotels und Destinationen aus Online-Quellen.

Mehr als 30 Prozent der Mövenpick-Gäste seien bereits heute in diesem Alter. „Nicht nur die Wünsche dieser Generation als zukünftige Kunden sind maßgeblich, sondern auch die der potentiellen Talente, die wir engagieren können,“ ergänzt Olivier Chavy, Präsident und CEO von Mövenpick Hotels & Resorts. „Gerade unsere Hotelgruppe kann stolz darauf sein, multi-kulturelle Mitarbeiter zu rekrutieren, die sich aus verschiedenen Generationen zusammensetzen. Um den spürbaren demografischen Wandel zu reflektieren, müssen auch Millenials in allen Ebenen – vom Hauptsitz bis in den Hotels – gut vertreten sein.“

Das ExCom-Y Komitee soll fünf Mal im Jahr an verschiedenen Orten tagen. “Wir erwarten uns neue Perspektiven, frische Ideen und ein größeres Verständnis der wichtigen Gen Y Standpunkte,” ergänzt Cochrane.

