Neues Resort in TravemÃ¼nde: Richtfest bei der "Priwall Waterfront"

In Travemünde werden die Beherbergungskapazitäten in den nächsten Jahren erheblich ausgebaut: Jetzt war Richtfest für die neue "Priwall Waterfront".

Beim Richtfest des ersten Bauabschnitts des "Priwall Waterfront", einer Ferienanlage mit 475 Wohneinheiten, hat Wirtschaftsminister Reinhard Meyer das Bauvorhaben als ""riesigen Gewinn für Lübeck und das gesamte Land"" bezeichnet. Er dankte der deutsch-dänischen Unternehmensgruppe Planet Haus und deren Geschäftsführer Sven Hollesen für das hohe Engagement im echten Norden.

Die 475 Ferieneinheiten des Bauvorhabens entstehen in vier Passatvillen direkt an der Wasserkante. Zusätzlich werden 16 Promenadenvillen mit Blick auf die Marina sowie 32 Dünenvillen in einer Dünenlandschaft gebaut. Hinzu kommen ein Tagungscenter mit Ferienwohnungen und Tagungsräumen.

"Travemünde ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie öffentliche und private Investitionen ineinander greifen", glaubt Meyer. Das Land unterstützt die Hansestadt Lübeck, die in die Aufwertung der öffentlichen Promenadenverbindung auf der Priwall-Seite investiert, mit rund sieben Millionen Euro für das Vorhaben. Dafür entstehe mit Gesamtkosten von rund zehn Millionen Euro eine attraktive Rundpromenade, die über die Auto- und die Fußgängerfähre beide Seiten der Trave miteinander verknüpfe.

