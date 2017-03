Thurgau: Ãœbernachten in der durchsichtigen Perle

Im Thurgau schläft man jetzt im Himmelbett mit neuem Outdoorgefühl – fast wie in der freien Natur. Die durchsichtigen, mit einem Doppelbett möblierten Kugelzelte vom französischen Designer Pierre Stéphane Dumas stehen im Schweizer Bodenseekanton an Orten zum Staunen und Schwelgen.

Buchbar sind die so genannten Bubble-Hotels von April bis Oktober 2017 unter www.himmelbett.cloud.

In der Kartause Ittingen steht das Himmelbett auf dem jahrhundertealten Klostergelände mit seinen Kräuter- und Rosengärten. Auf dem Arenenberg bietet sich den Übernachtungsgästen ein Blick in die Gartenwelt rund ums Napoleonschloss bis zum Untersee. Und in Altnau schläft man mit Seesicht zwischen Apfelbäumen. Platz ist für bis zu zwei Erwachsene. Frühstück, Dusche und WC gebe es ganz in der Nähe der Himmelbetten in den dazugehörigen Hotels und Bauernhöfen.

Dem Himmel so nah – und der Natur auch

Ein weiteres Thurgauer «Himmelbett» zieht alle zwei Monate um. Von April bis Juni steht es beim Mausacker Biohof in Steinebrunn unter blühenden Obstbäumen. Für die Sommermonate wird aktuell noch ein lauschiges Plätzchen am Bodensee gesucht. Und im September und Oktober wird ein Himmelbett im Thurgauer Bubble-Hotel beim Weingut Burkhart in Weinfelden aufgestellt. Besonders reizvoll zu dieser Zeit ist die Aussicht auf verfärbte Rebberge.

Wo das Draußen fast nichts vom Drinnen trennt

Das Doppelbett ist das Herzstück der Bubble, dazu gibt es zwei Nachttische, einen kleinen Bistrotisch mit zwei Hockern und batteriebetriebene Lampen. Dem Kugelzelt wird permanent frische Luft zugeführt, damit es seine Form behält. Ein Notaggregat sorgt für Sicherheit bei einem Stromausfall. Buchbar ist das Angebot ab einer Übernachtung, Frühstück und zwei Mietvelos sind immer inklusive, Preis ab 190 Franken für zwei Personen.

