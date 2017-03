Hotel Trattlerhof sammelt 700.000 EUR durch Crowdinvesting ein

Das renommierte Hotel Trattlerhof in Bad Kleinkirchheim lud er vor einigen Wochen seine Gäste dazu ein, mittels Crowdfunding in den Trattlerhof zu investieren und erzielte in kurzer Zeit ein beachtliches Ergebnis.

Stammgäste aus dem gesamten deutschsprachigen Raum sowie Anleger auf der Suche nach attraktiven Zinsen boten ihm rund 700.000 Euro an. Davon nahm der Kärntner Innovations-Betrieb 600.000 Euro zu sechs Prozent an. Diese Rendite werde nun jährlich an die Crowd ausgezahlt, ca. 50% der Zinsen würden in Form von Urlaubsgutscheinen konsumiert. Noch nie zuvor konnte ein österreichischer Tourismusbetrieb so viel Geld über eine Online-Finanzierung einsammeln.

Geschäftsführer und Inhaber Jakob Forstnig freut sich über das große Vertrauen seiner Stammgäste und das außerordentlich gute Ergebnis: „Das Crowdinvesting passt einfach zum Finanzierungsmix eines Unternehmens wie des Trattlerhof – weil es solide, innovativ und erfolgreich zugleich ist.“ Mit dieser Finanzierung würden die Neuerrichtung eines Kinderspielelands, Zubauten im Wellness-Bereich sowie neue Familien- und Wellness-Suiten mitfinanziert. Die Maßnahmen wurden seitens der ÖHT (Österreichische Hotel & Tourismusbank) geprüft und als wirtschaftlich sinnvoll und förderungswürdig eingestuft.

Die innovative Online-Finanzierung komme sowohl den Interessen von Anlegern und als auch von Tourismus-Unternehmen entgegen. Aufgrund des großen Erfolgs überlegt Jakob Forstnig nun, eventuell eine weitere Finanzierung direkt über die neue Crowdinvesting-Plattform der ÖHT, www.we4tourism.at, durchzuführen.

www.trattlerhof.at