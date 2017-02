Sachsen sucht den GÃ¤steliebling 2017: Nominierte stehen fest

Heute gab der Landestourismusverband Sachsen e.V. (LTV SACHSEN) die Nominierten für den Wettbewerb Gästeliebling 2017 bekannt.

Von insgesamt 430 Beherbergungsbetrieben hätten sich 24 Häuser für die nächste Runde qualifiziert - 3 Betriebe aus jeder Reiseregion. Um die Besten zu identifizieren, habe der LTV SACHSEN 260.000 Onlinebewertungen unter die Lupe genommen. Im Ergebnis schneidet Sachsen mit der Note „Sehr gut“ und 82,9 Punkten auf einer Zufriedenheitsskala von 0 bis 100 Punkten ab. Damit seien die Gäste im Reiseland Sachsen zufriedener denn je.

Die Bewertung im Netz sei nach dem Zimmerpreis das wichtigste Buchungskriterium. 88 Prozent der User berücksichtigten ausschließlich Hotels, die mehr als 75 Punkte in der Bewertung erreichten. LTV-Präsident Dr. Matthias Rößler MdL sieht die Digitalisierung für die Branche als Chance: „Tourismus wird nach wie vor von Menschen für Menschen gemacht. Künftig wird es jedoch auch darauf ankommen, wie es gelingt, mithilfe digitaler Lösungen den Service und das Erlebnis für den Gast zu verbessern. Die 24 Nominierten sind hierfür gute Beispiele.“

Internetnutzer haben sich bisher 260.000-mal zum Reiseland Sachsen in Portalen, Foren und Blogs geäußert. Sie bewerteten, ob ihr Aufenthalt positiv, das Personal kompetent und freundlich, der Service überzeugend war. Jetzt stehen die 24 beliebtesten Beherbergungsbetriebe in Sachsen fest. Von 2.036 Beherbergungsbetrieben in Sachsen, die im Netz aktiv seien, hätten sich 543 automatisch für den Wettbewerb qualifiziert, indem sie bis Ende 2016 über mindestens 70 Onlinebewertungen verfügten.

Das Halbfinale finde am Donnerstag, 6. April 2017 in Leipzig statt. Dann werden aus dem Kreis der Nominierten die Finalisten, sprich die Erstplazierten aus den acht sächsischen Reiseregionen, gekürt. Diese stünden in der Endrunde um den Titel „Gästeliebling Sachsen 2017“.

Übersicht der Nominierten:

Destination Chemnitz

alexxanders Hotel & Boardinghouse, Restaurant I Chemnitz

Avenue Hotel Chemnitz I Chemnitz

Business Hotel Artes I Chemnitz

Destination Dresden

Hapimag Stadtresidenz Dresden I Dresden

Hotel Residenz „Am Schloss“ I Dresden

Relais & Châteaux Hotel Dresden Bülow Palais I Dresden

Destination Erzgebirge

Hotel-Ferienanlage Zum Silberstollen I Altenberg

Naturhotel Gasthof Bärenfels I Altenberg

Relaxhotel Sachsenbaude I Kurort Oberwiesenthal

Destination LEIPZIG REGION (inkl. Stadt Leipzig)

Hotel Markgraf Leipzig I Leipzig

Motel One Leipzig-Augustusplatz I Leipzig

Motel One Leipzig-Nikolaikirche I Leipzig

Destination Oberlausitz

Hotel Dresdner Hof I Zittau

Parkhotel Oybin I Oybin

Weichaer Hof I Weißenberg

Destination Sächsische Schweiz

Ferienhaus Montana I Bad Schandau

Hotel Elbschlösschen I Kurort Rathen

Parkhotel Neustadt I Neustadt i.S.

Destination Sächsisches Elbland

Hotel Goldenes Fass I Meißen

Hotel Fährhaus Meißen

Mercure Hotel Riesa Dresden Elbland I Riesa

Destination Vogtland

Hotel und Aparthotel „Altes Posteck“ I Reichenbach

Hotel Vogtland I Bad Elster

Reusa Apartments I Plauen

www.ltv-sachsen.de