Belvilla will auf deutschem Markt bekannter werden

Der Ferienhausspezialist Belvilla aus den Niederlanden startet eine neue Branding-Kampagne in Deutschland.

Anzeigenmotive sollen die Vorzüge eines Ferienhausurlaubs für Familien und Paare bewerben. Im Mittelpunkt stehe der Belvilla-Effekt – das Wow-Gefühl der Urlaubsgäste, wenn sie zum ersten Mal in den privaten Pool sprängen oder den Meerblick der eigenen Villa entdeckten. Diese individuellen Momente der Freude würden mit der Marke Belvilla verknüpft. „Belvillaaah“ und „Belvillaiaiai“ jubeln demnach die Gäste begeistert. Die Anzeigen erscheinen bundesweit in großen Printmedien sowie als Display-Anzeigen auf reichweitenstarken Webseiten.

„Jeder kennt das Gefühl, am Urlaubsort anzukommen und gespannt das Ferienhaus zu erkunden. Ein wohliges Kribbeln stellt sich ein, wenn alle Erwartungen erfüllt werden. Wie lässt sich das instinktive Hochgefühl besser ausdrücken als durch einen Freudenschrei“, sagt Eylard Wurpel, Director of Marketing von Belvilla. „Die Sommermotive von echten, buchbaren Ferienhäusern machen zudem Lust auf die nächste Urlaubsreise.“

Mit der Kampagne will Belvilla, Marktführer im Ferienhaus-Segment in den Niederlanden und Belgien, seine Markenbekanntheit in Deutschland weiter ausbauen. Die Kampagne wurde gemeinsam mit der Hamburger Mediaagentur Pilot und der Kreativagentur Woedend aus Amsterdam entwickelt und umgesetzt. Sie läuft vorerst bis März.

Belvilla ist eine Marke der niederländischen @Leisure Holding B.V. mit Hauptsitz in Eindhoven, die u. a. die internationalen Marken EuroRelais, Casamundo und Traum-Ferienwohnungen unter einem Dach vereint.

www.belvilla.de