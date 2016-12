Ausbau: Neue FÃ¶rdermittel fÃ¼r das Harzresort

„Mit der Förderung wird der Oberharz noch attraktiver für Gäste", mit diesen Worten hat Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Behrens den Betreibern des Torfhaus-Harzresorts einen Förderbescheid in Höhe von zwei Millionen Euro überreicht.

Mit Hilfe der Fördergelder soll das Torfhaus-Harzresort um 26 neue Ferienhäuser erweitert werden. Auch die Gastronomie soll vergrößert und der Lobbybereich im Hotel erneuert werden. Mit der Maßnahme ist die Schaffung von insgesamt 18 Dauerarbeitsplätzen, davon zwei Ausbildungsplätzen, verbunden. Das Gesamtinvestitionsvolumen betrage 8,5 Mio. Euro.

Staatssekretärin Daniela Behrens sagte: „Ich freue mich sehr darüber, dass hier in Torfhaus eine Erfolgsgeschichte fortgeschrieben wird. Mit der Errichtung des Torfhaus-Harzresorts ist im Oberharz ein beispielhaftes und modernes Ferien- und Erlebnisresort mit überregionaler Strahlkraft geschaffen worden. Um das Reiseland Niedersachsen für den Gast noch attraktiver zu machen, fördern wir gezielt neue Ideen und Visionen, die neue Gäste anlocken."

In der Gesamtbilanz seien die positiven Effekte des Nationalparks Harz für den Tourismus in der Reiseregion Harz deutlich erkennbar, sagte Behrens. Der Tourismus im Westharz habe sich in letzter Zeit außerordentlich positiv entwickelt. So konnte der Westharz im letzten Jahr ein Plus von drei Prozent bei den Übernachtungen verzeichnen und liege damit über dem Landesdurchschnitt, sagte Behrens. Auch bei den durchschnittlichen Aufenthaltstagen lag der Harz auf Platz 3, hinter den Ostfriesischen Inseln und der Nordsee.

Staatssekretärin Daniela Behrens: „Wir können mit der Entwicklung der Gäste und Besucherzahlen im Westharz sehr zufrieden sein. Neue Angebote wie die vom Wirtschaftsministerium geförderten und intensiv begleiteten Vorhaben Baumwipfelpfad in Bad Harzburg, die Investitionen am Bocksberg in Hahnenklee und die Erweiterung des Skigebietes am Wurmberg in Braunlage haben für positive mediale Aufmerksamkeit gesorgt und neue Gäste ansprechen können. Diese größeren Projekte ziehen Investitionen nach sich und speziell Hotellerie und Gastronomie sehen sich ermutigt, in ihren Betrieben zu investieren. Wir haben als Land ein großes Interesse an derartigen qualitätssteigernden Maßnahmen und begleiten und unterstützen diese mit den Möglichkeiten unserer Tourismusförderung."

https://torfhaus-harzresort.de/