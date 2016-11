Modernisierung: Center Parcs verkauft FerienhÃ¤user im Park Hochsauerland

Am 26. und 27. November 2016 startete die Immobilieninvestmentgruppe Pierre & Vacances-Center Parcs mit dem Verkauf von 548 Ferienhäusern im Center Parcs Park Hochsauerland in Medebach. Mit dem Erlös plant das Unternehmen die Komplettrenovierung der etwas in die Jahre gekommenen Center Parcs-Anlage im Sauerland.

Kaufinteressierte hatten an dem Wochenende die Möglichkeit, die zum Kauf stehenden Häuser zu besichtigen. Käufer übertragen die komplette Verwaltung und Vermietung des Ferienhauses an Center Parcs und erhalten garantierte Mieteinnahmen von fünf Prozent des Nettokaufpreises bei einer Laufzeit von rund 15 Jahren.

Ein Investitionsvolumen von 30 Millionen Euro in das Parkgelände beinhalte die Komplettrenovierung aller Ferienhäuser, hierfür sei eine dreijährige Bauphase angesetzt, in welcher der Park aber im Normalbetrieb weiterlaufe. Zudem würden die Parkeinrichtungen inklusive der Zentraleinheit Market Dome mit dem Aqua Mundo renoviert. Weitere Neuerungen sollen eine Modernisierung und Vergrößerung des Wellness- und Saunabereichs, die Eröffnung eines Spas sowie die Investition in spannende Aktivitäten im House of Games und der Kid´s Play World sein. Diese strategische Investition steigere die Attraktivität des Parks und sichere damit die Einlagen und die Zukunft der Anleger.

Die 548 zum Kauf stehenden Ferienhäuser unterteilen sich in drei verschiedene Ausstattungskategorien Comfort, Premium und VIP. Alle Häuser seien modern eingerichtet und verfügten über eine komplett ausgestattete Küche. Die VIP-Häuser seien zusätzlich mit einem Wellnessbad inklusive eigener Sauna oder Infrarotkabine und Regendusche ausgestattet.

„Für den Startschuss der Bauarbeiten ist eine Mindestmenge von 150 verkauften Häusern nötig“, so Frank Daemen, Geschäftsführer Center Parcs Deutschland. „Die Erfahrungen aus dem Verkauf der Häuser im Park Nordseeküste in Butjadingen haben gezeigt, dass die Mindestmenge innerhalb von neun Monaten erreicht ist. Wir rechnen sogar mit einer noch schnelleren Erfüllung des Solls, um mit den Bauarbeiten starten zu können.“

„Dass Center Parcs rund 30 Millionen Euro in die Modernisierung des Parks Hochsauerland investiert, ist für die gesamte Region ein Mehrwert“, so Thomas Grosche, Bürgermeister von Medebach. „Neben der Vergabe von Bauaufträgen für regionale Firmen, sichert Center Parcs auch die bestehenden Arbeitsplätze am Standort. Ich bin mir sicher, dass der Park nach seiner Modernisierung noch mehr Touristen anzieht, die wiederum Geld in die Region bringen.“

www.centerparcs.de