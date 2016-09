mD-Hotels schlieÃŸen sich den AKZENT Hotels an

Die mD-Hotels (früher Minotel Deutschland) haben beschlossen, sich zum 01.10.2016 den AKZENT Hotels anzuschließen. Damit wahcsen die Akzent-Hotels um 11 Betriebe.

„Die Entscheidung, die mD Hotelkooperation nach so vielen Jahren aufzulösen, ist uns definitiv nicht leichtgefallen. Wichtiger als das in der Vergangenheit investierte Herzblut ist aber, die Zukunft der Mitgliedshotels zu sichern. Hierfür haben wir den Markt der Hotelkooperation genau analysiert und uns einstimmig dafür entscheiden, Teil der „AKZENT Familie“ zu werden“, sagt Sepp Meyer, Vorstandsvorsitzender des mD Hotel Kooperation e.V. und Inhaber des Hotel Meerfräulein in Wemding.

Die Gründe hierfür lägen laut Meyer in erster Linie in dem umfangreichen Leistungspaket, das von Seiten der AKZENT Hotelkooperation den Mitgliedsbetrieben zu Verfügung gestellt werde, dem hohen Stammgastanteil der AKZENT Hotels sowie in den vergleichsweise günstigen Mitgliedsgebühren.

Die AKZENT Hotelkooperation wurde im Jahr 1989 gegründet und vereint derzeit 95 privat geführte Hotels in Deutschland und 1 Hotel in Österreich. Mit rund 3.500 Zimmern im 3-4 Sterne-Segment verstehen sich die AKZENT Hotels sowohl für Geschäftsreisende als auch für Urlauber als ein verlässlicher Partner. Seit dem Outsourcing im Jahr 2002 an eine private Full-Service-Agentur mit Sitz in Goslar, hat sich die Anzahl der Mitgliedsbetriebe mehr als verdoppelt. Zurückzuführen sei das u.a. auf die stark reduzierten Verwaltungskosten und die dafür erweiterten Leistungen für die Mitglieder. Neben technischen Lösungen wie IBE, GDS, Channelmanager und den Bewertungsmanager iiQ-Check, setze die Kooperation in erster Linie auf die individuelle Unterstützung der Mitgliedsbetriebe in den Bereichen Marketing & Sales. So gehören die permanente Analyse und Optimierung der Betriebe genauso zum Leistungsprofil, wie die Beratung vor Ort oder die Seminare innerhalb der eigenen Akademie.

www.md-hotels.de

www.akzent.de