Wellness-Trends 2018: Familien und Generation Y kommen

Die Hotelkooperation Wellness-Hotels & Resorts, das Online-Portal für Wellnessreisen beauty24.de und die GfK haben zur ITB rend in der Wellness-Branche analysiert. Weiterhin sei Wachstum zu erwarten.

Über die Hälfte der Deutschen sei demnach der Ansicht, dass Wellnessreisen absolut in Mode seien. Die Auszeiten im Hotel würden länger und seien mit hohen Erwartungen verbunden. Hinzu kämen zahlreiche kleine Wellnesspausen in Day Spas und Thermen. Mit jeder Einrichtungsart würden ganz spezifische Erwartungen und Gewohnheiten verbunden. So gehe es im Wellnesshotel vor allem um ganzheitliche Wellnesserlebnisse und um gemeinsame Zeit mit dem Partner. Gleichzeitig begleiten aber auch immer häufiger Kinder die Eltern in den Wellnessurlaub. Gebucht würden die Reisen zukünftig zu einem noch größeren Teil im Internet. Die Generation Y – das heißt die Gäste von morgen - kauften auch Wellnesserlebnisse vorzugsweise online.

Wellnessreisen sind Trend – und werden länger

Mehrtägige Wellness-Auszeiten in Deutschland seien im letzten Reisejahr stark gewachsen und hätten ein Umsatzplus von 12,8 Prozent erzielt. Jeder dritte Deutsche erachte heute den Wellnessurlaub für sich selbst als attraktive Reiseart. Noch mehr Befragte (53 Prozent) finden, dass Wellnessreisen voll im Trend liegen. „Schauen wir die Marktentwicklung an, so zeigt sich, dass Wellness aber weit mehr als eine kurzfristige Mode ist“, so Michael Altewischer, Geschäftsführer der Wellness-Hotels & Resorts. „Seit inzwischen 20 Jahren ist Wellness auf dem deutschen Markt etabliert und die Nachfrage nach Wellnessleistungen im Hotel steigt kontinuierlich. Ein Ende ist nicht in Sicht.“

Ein Viertel der Menschen, die Wellness als trendig empfänden, hätten selbst noch keine Wellnessreise gemacht. Das Potenzial sei groß, diese als neue Gäste zu gewinnen. Wachstum erfahre die Branche außerdem vor allem dadurch, dass immer mehr Menschen immer mehr und immer länger Wellness-Angebote in Anspruch nähmen. Über die Hälfte der Wellnessreisenden (52 Prozent) mache jährlich zwei oder mehr Wellnessurlaube. Die Tendenz dabei gehe zu längeren Aufenthalten. „Das Wellnesswochenende mit zwei bis drei Übernachtungen wird zwar noch am häufigsten gebucht, längere Reisen nehmen jedoch stark zu“, so Roland Fricke, Geschäftsführer von beauty24 und führt aus: „Fünf- bis achttägige Wellnessauszeiten weisen im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 27 Prozent auf.“ Über zwei Drittel der befragten Deutschen (67,7 Prozent) gäben außerdem an, dass sie zukünftig an Wellnessurlauben interessiert sind, die länger als nur ein Wochenende dauern.

Wellness mit Kind und Kegel

Familien galten lange als Exoten im Wellnesshotel. Jetzt seien sie die am stärksten wachsende Gästegruppe der befragten Hoteliers (und machen derzeit 17,5 Prozent der Gäste aus). An erster Stelle stünden immer noch die Paare, die seit Jahren gut die Hälfte der Gäste in den Hotels ausmachten. Der Wellnessurlaub sei also weiterhin vor allem Zeit zu zweit, es zeige sich jedoch große Bewegung im Markt.

Familien-Wellnesshotels erfreuten sich immer größerer Beliebtheit. Und das, obwohl vor zwei Jahren noch 59,1 Prozent der Gäste angaben, dass sie ein Wellnesshotel ohne Kinder bevorzugen würden. Eltern möchten heute die oftmals beruflich bedingt knappe Freizeit einfach gemeinsam mit ihren Kindern verbringen. Trotzdem sollen im Urlaub alle auf ihre Kosten kommen. Wellnesshotels, in denen die Kinder stundenweise gut betreut sind und die Erwachsenen währenddessen Zeit für sich im Spa genießen können, seien daher eine immer öfter gewählte Option.

Schönheit oder Entspannung? Alles zu seiner Zeit!

Der Wellnessgast nutze heute vielfältige Wellnesseinrichtungen und habe für jede Art der Wellnessauszeit seine ganz eigene Motivation. In der Therme möchte man sich vor allem einen Tag frei nehmen und kurzfristig entspannen (57,6 Prozent). Die Nutzung der Pool- und Saunalandschaft stehe hier im Vordergrund.

Im Day Spa will der größte Anteil der Befragten (32,1 Prozent) etwas für die Schönheit tun. Die höchsten Erwartungen stellten Reisende aber an das Wellnesshotel. Gemeinsame Zeit mit dem Partner verbringen (50,4 Prozent), aber auch Anwendungen genießen (37,6 Prozent) sowie etwas für die Schönheit und die Entspannung tun (jeweils 35,2 Prozent) seien dort wichtige Aspekte. Entsprechend seien den Gästen bei einem Besuch im Wellnesshotel Rückzugsorte zum individuellen Entspannen (78,9 Prozent) sowie Massagen und physiotherapeutische Anwendungen (76,6 Prozent) am wichtigsten. Pools und Saunalandschaft (je 75 Prozent) seien ebenfalls von großer Bedeutung. Und nicht zuletzt würden auch kosmetische Anwendungen, Fitnessangebote, Informationsveranstaltungen und Seminare sowie Private-Spa-Suiten von über der Hälfte der Befragten im Wellnesshotel gewünscht.

Top-Service im Wellnesshotel

Wer Wellnessurlaub im Hotel macht, möchte ein Rundum-Sorglos-Paket. Die Ansprüche der Gäste an Wellnesshotels seien deutlich höher als an andere Wellnessanbieter oder Hotels ohne Wellness-Angebote. Fast alle Befragten (94 Prozent) erwarten in einem Wellnesshotel einen gehobenen Service. 74,8 Prozent wünschen sich Wellness-Arrangements, in denen alle Leistungen inklusive sind. Dafür sind die Gäste auch bereit einen höheren Preis zu zahlen.

Außerdem würden Angebote, welche die Zeit im Wellnesshotel verlängern, gerne wahrgenommen. Sei es beim Early Check-in oder beim Late Check-out: Wichtig ist, dass diese die Nutzung des Wellnessbereichs einschließen. Zusätzlich bietet ein Großteil der befragten Wellnesshoteliers (75,2 Prozent) eine Day Spa-Nutzung ihres Wellnessbereichs an. „Für einen halbtägigen Aufenthalt dort sind die meisten Gäste bereit bis zu 50 Euro zu zahlen“, weiß Daniela Briceño Schiesser von der GfK. „Die absolute Schmerzgrenze liegt bei 100 Euro.“

Die Generation Y kommt

Immer mehr Wellnessreisen werden online gebucht. Aktuell liege der Anteil bei 43 Prozent und in den nächsten Jahren sei mit einer deutlichen Zunahme dieses Wertes zu rechnen. „Der Wellnessgast von morgen bucht online und mobil“, so Roland Fricke. „Die Generation Y klebt am Smartphone, überall und jederzeit ist da das Motto. Das gilt nicht nur für die Informationssuche, sondern es wird immer wichtiger, auch die passende Reise schnell und unkompliziert kaufen zu können.“

Aktuell generieren die älteren Generationen den größten Umsatz für den Wellnessmarkt. Menschen ab 65 Jahre seien in dieser Hinsicht die bedeutendste Reisegruppe für Wellnesshotels, gefolgt von den heute 50 - 64-Jährigen. Beide Gruppen buchen Wellnessreisen zu einem Großteil offline.

Die Wellnessgeneration der Zukunft sei jedoch ganz klar die sogenannte Generation Y (Jahrgänge 1982 - 1996). Diese machten heute zwar noch einen relativ kleinen Teil der Wellnessreisenden aus (14 Prozent), zeigen aber ein Marktwachstum von 53 Prozent. Zu fast drei Viertel bucht die Generation Y ihre Wellnessreisen online.

Egal wie alt die Reisenden sind, eines haben sie jedoch gemeinsam: Der Wellnessurlaub werde direkt beim Hotel oder beim Reiseportal des Vertrauens gebucht. 84 Prozent aller Buchungen werden auf diese Weise getätigt.

Die Auswahl an Optionen für eine Wellnessauszeit sei dabei so breit wie nie. Allein im Segment der Wellnesshotels fänden Jung bis Alt genauso wie Singles, Paare und Familien auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete Angebote. „Um die Zukunft von Wellnessreisen brauchen wir uns keine Sorgen zu machen“, ist Michael Altewischer überzeugt. „»Gesundheit, die Spaß macht« gehört im Urlaub genauso wie im täglichen Leben einfach dazu.“ Wellness sei heute in allen Generationen fest verankert.

Details zu den Umfragen

Die Hoteliersumfrage wurde von Januar bis Februar 2018 unter 133 Wellnesshoteliers durchgeführt. Die Gästestudie zu den Wellness-Trends 2018 wurde von der GfK im Auftrag von beauty24 und Wellness-Hotels & Resorts im Februar 2018 durchgeführt. Die Beobachtungen zum Reiseverhalten stammen aus dem GfK-TravelScope (nähere Informationen dazu weiter unten im Absatz über die GfK).



