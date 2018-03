Heilbäderverband Niedersachsen e. V. entwickelt eigenes Zertifikatsprogramm

Gemeinsam mit der Hochschule Weserbergland, dem Staatsbad Pyrmont und dem Heilbäderverband Niedersachsen e. V. wurde eine Weiterbildung zum „Zertifizierten Fachberater für Prävention und Betriebliches Gesundheitsmanagement“ entwickelt.

Das neue Zertifikatsprogramm richtet sich an alle Mitarbeiter/innen, die bei der Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) beraten wollen oder in diesem Bereich bereits aktiv sind und dieses ausbauen möchten. Während des rund fünfmonatigen Programms, unterteilt in Selbststudium, Blockwoche, Projektphase und Projektpräsentationen, lernen die Teilnehmer die Anwendung der Grundlagen der Prävention und des betrieblichen Gesundheitsmanagements inklusive der Entwicklung des BGM als Geschäftsfeld für Heilbäder und Kurorte. Sie können im Anschluss als Experte vor Ort Strategien und Zeitabläufe für BGM entwickeln, Stärken und Schwächen der Organisation und Struktur erkennen sowie Fördermöglichkeiten für Prävention und BGM benennen.

Der Ausbau der betrieblichen Gesundheit ist ein zentraler Schwerpunkt des rechtsgültigen Präventionsgesetzes. Für die Gesunderhaltung und -förderung von Berufstätigen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen wurden zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 100 Millionen Euro, vorrangig über Kostenträger und neu zu generierende BGM Präventionsmaßnahmen mit Unternehmen, zur Verfügung gestellt.

Der Heilbäderverband Niedersachsen e. V. greift diesen Ansatz der betrieblichen Gesundheitsförderung auf und entwickelt gemeinsam mit seinen Mitgliedsbetrieben neue Präventionsangebote. Im Rahmen des „Bündnisses für gesunde Mitarbeiter“ werden in Kooperation mit den Bündnispartnern AOK Niedersachsen, Unternehmerverband Niedersachsen e. V. sowie dem Deutschen Gewerkschaftsbund ambulante als auch Kompaktangebote mit Übernachtungen in Pilotkurorten entwickelt und umgesetzt.

Für diese geplanten Entwicklungen und Projekte sei eine zertifizierte Fort- und Weiterbildung von Multiplikatoren in Unternehmen sowie den Heilbädern und Kurorten ein zentraler Baustein, der mit der neu geschaffenen Weiterbildung zum „Zertifizierten Fachberater für Prävention und Betriebliches Gesundheitsmanagement“ nun geschaffen wurde.

Der erste Zertifikatskurs startet am 28. Mai 2018 und endet am 06. Oktober 2018 mit der Projektpräsentation. Die Kosten belaufen sich auf 2.975 Euro beziehungsweise 2.450 Euro für Mitglieder des Heilbäderverbandes Niedersachsen e. V.

Weitere Informationen zum „Zertifizierten Fachberater für Prävention und Betriebliches Gesundheitsmanagement“ gibt es unter www.hsw-hameln.de.