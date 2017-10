Thalasso-Insel Juist erneut zertifiziert

Juist hat die Zertifizierung als Thalasso-Nordseeheilbad ein weiteres Mal mit 93,92 Prozent der zu erreichenden Punktzahl erhalten.

Die Angebote der Thalassoabteilung der Kurverwaltung Juist – dem TöwerVital - sowie ausgewählter Hotels auf Juist heben sich demnach in den Bereichen Gesundheit und Thalasso deutlich von den üblichen Standards ab.

„Meer“ lautet die simple Übersetzung für das griechische Wort „Thalassa“. Davon hat die autofreie Nordseeinsel Juist mit ihren gerade einmal 500 Metern Breite und ausgedehnten 17 Kilometern Länge mehr als genug. Gerade ist sie von einer unabhängigen europäischen Prüfungskommission als Thalasso-Nordseheilbad ausgezeichnet worden. Hans Jörg Schmeisser, Leiter der Zertifizierung vom Europäischen Prüfungsinstitut Wellness & SPA e.V., überreichte die Urkunde am 02. Oktober 2017 offiziell an Vertreter der Gemeinde und Kurverwaltung sowie an die Partnerhotels auf Juist.

Bewertet und überprüft wurde die qualitative und quantitative Qualität der bestehenden Thalasso-Infrastruktur sowie der vorhandenen Thalasso-Therapie- und Wellness-Angebote auf Juist, bemessen an international festgelegten Standards. Juist konnte demnach in allen Bereichen voll überzeugen.

Schmeisser betonte, dass die Zertifizierung ein Qualitätsversprechen bedeute, dass es auch in Zukunft zu halten gilt. Bewertet wurde dabei nicht nur das Thalasso-Therapie-Angebot der Kurverwaltung, sondern auch das gesamte Umfeld.

„Die erneute Auszeichnung als Thalasso-Heilbad bedeutet uns viel, zeigt sie unseren neuen und bestehenden Gästen doch, dass sie auf Juist ein internationalen Standards entsprechendes Thalasso-Angebot erleben können“, so Thomas Vodde, Marketingleiter der Gemeinde und Kurverwaltung Juist. „Wir möchten an dieser Stelle auch unseren Partnern, den Hotel- und Wellnessbetrieben danken, ohne die diese Zertifizierung so nicht möglich gewesen wäre.“ Neu zertifiziert ist neben den Hotels Achterdiek, Atlantic Juist, Pabst und Strandhotel Kurhaus Juist auch das BIOHotel Haus AnNatur.

