Helios Kliniken mit neuem Markenauftritt

Mit einem neuen Erscheinungsbild will sich Europas führender Klinikbetreiber gegenüber Patienten, niedergelassenen Ärzten, Mitarbeitern und allen Interessierten neu profilieren.

Die neue Homepage www.helios-gesundheit.de, ein neues Logo, frische Farben und eine neue Schrift sollen ein modernes und emotionales Bild des Unternehmens mit seinen deutschlandweit rund 72.000 Mitarbeitern und 112 Kliniken zeichnen.

„Wir machen uns für Gesundheit stark. Das sollte auch unser neuer Außenauftritt widerspiegeln", so der Vorsitzende der Helios Geschäftsführung, Dr. Francesco De Meo. „Neue Standorte, neue Angebote, neue Märkte – wir haben uns bei Helios in den vergangenen Jahren stark verändert. Das zeigt jetzt auch unser neues Erscheinungsbild."

Hinter dem neuen Auftritt des Unternehmens stünden an vorderster Stelle die Mitarbeiter der Helios Unternehmenskommunikation in den Kliniken und in der Helios Zentrale. Ein Jahr lang hätten sie daran gearbeitet, die Webseiten der 112 Kliniken im neuen Design erscheinen zu lassen. Initiiert und gesteuert wurden der Webauftritt und das neue Corporate Design von einem Team aus der Unternehmenszentrale in Berlin um Natalie Erdmann, Leiterin Unternehmenskommunikation und Helios, in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung der Zentrale und der Regionen.

„Wir haben im Vorfeld unserer Neuentwicklung viele Mitarbeiter und mehr als 300 Patienten befragt, um herauszufinden, was aus ihrer Sicht Helios besonders macht und was die Arbeit unserer rund 72.000 Mitarbeiter in Deutschland besonders prägt. Wichtig war uns auch, zu erfahren, wo das Unternehmen noch Nachholbedarf hat. Im Ergebnis zeigen wir uns nun deutlich emotionaler, empathischer und weniger ‚funktional‘ als bisher", fasst Natalie Erdmann das Ergebniszusammen.

Startschuss für den Livegang der Unternehmenswebsite www.helios-gesundheit.de und vorerst rund einem Drittel der 112 Helios Kliniken war Mitte September. Die übrigen Kliniken und Einrichtungen folgen mit ihren neuen Webseiten in den nächsten Monaten. Das Corporate Design werde ebenfalls ab sofort schrittweiseauf das neue Erscheinungsbild umgestellt.

Helios ist Europas führender privater Krankenhausbetreiber mit mehr als 100.000 Mitarbeitern. Zum Unternehmen gehören die Helios Kliniken in Deutschland und Quirónsalud in Spanien.

In Deutschland hat Helios 112 Akut- und Rehabilitationskliniken inklusive sieben Maximalversorger in Berlin-Buch, Duisburg, Erfurt, Krefeld, Schwerin, Wuppertal und Wiesbaden, 78 Medizinische Versorgungszentren (MVZ), vier Rehazentren, 18 Präventionszentren und 13 Pflegeeinrichtungen. Helios ist damit einer der größten Anbieter von stationärer und ambulanter Patientenversorgung in Deutschland und bietet Qualitätsmedizin innerhalb des gesamten Versorgungsspektrums. Helios versorgt in Deutschland jährlich mehr als 5,2 Millionen Patienten, davon rund 1,3 Millionen stationär. Die Klinikgruppe verfügt insgesamt über 35.000 Betten, beschäftigt mehr als 72.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete in Deutschland im Jahr 2016 einen Umsatz von rund 5,8 Milliarden Euro. Helios ist Partner des Kliniknetzwerks „Wir für Gesundheit“.

www.helios-gesundheit.de/NeuerAuftritt