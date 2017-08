„WinHealth“ untersucht gesundheitstouristisches Potenzial im alpinen Wintertourismus

Im November 2016 startete das Forschungsprojekt WinHealth, ein grenz- und disziplinenübergreifendes Interreg-Forschungsprojekt. WinHealth beschäftigt sich mit den gesundheitstouristischen Potenzialen des alpinen Wintertourismus.

Die Tourismusforschung der FH Salzburg ist einer von insgesamt 13 Projektpartnern und assoziierten Partnern im internationalen Team aus der Provincia di Udine, Salzburg, Südtirol und Tirol, das unter der Leitung der Paracelsus Medizinische Privatuniversität zu diesem Thema forscht.

Potenziale der Region erkunden

Die Tourismusforschung bearbeite in diesem Kontext die vielschichte Beziehung zwischen Natur, Kultur und Gesundheit. Gesundheitstourismus in einen Kontext mit den regionalen natürlichen Ressourcen und dem vorhandenen kulturellen Wissen zu setzen, bedeutet, über den Wintersport hinausgehende Potenziale der Region zu erkunden. „Insbesondere stehen hier das steigende Interesse an gesundheitstouristischen Angeboten und das Gebot der Nachhaltigkeit im Fokus. Ziel ist es, regionale, authentische, innovative und evidenzbasierte Produkte für den Gesundheitstourismus zu entwickeln“, erklärt Dr. Mario Jooss, Leiter der Tourismusforschung an der FH Salzburg

Direkter Wissenstransfer

Die Forscherinnen und Forscher arbeiten zu diesem Zweck derzeit an einer Markt- und Zielgruppenanalyse, um das Nachfragepotenzial für den alpinen Gesundheitstourismus im Winter festzustellen. Für die FH Salzburg ist dabei der direkte Wissenstransfer in die Regionen von höchster Bedeutung. Die in der Analyse gewonnenen Erkenntnisse sollen im Rahmen von Veröffentlichungen und zielgerechten Qualifizierungsmaßnahmen direkt in die Regionen hineingetragen werden. „Das soll sicherstellen, dass gesundheitstouristische Potenziale in einem nächsten Schritt in Wert gesetzt werden können“, konstatiert Projektleiter Mag. Mattia Rainoldi. Um die wissenschaftliche und praktische Vernetzung zu gewährleisten, ist 2018 seitens der FH Salzburg ein Gesundheitskongress geplant. Der interdisziplinäre Zugang im Projekt WinHealth soll innovative Entwicklungen im gesundheitstouristischen Bereich und den Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten auf ganzheitlicher Ebene in den Projektregionen ermöglichen.

