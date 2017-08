„Gesundheitspotenzial Wald“: Kongress zu Eröffnung des ersten Kur- und Heilwaldes

Ein internationaler Kongress im Seeheilbad Heringsdorf auf der Insel Usedom widmet sich am 13. und 14. September dieses Jahres dem Thema „Gesundheitspotenzial Wald“.

Auf Initiative des Bäderverbandes Mecklenburg-Vorpommern sprechen dabei Vertreter aus Europa, Asien und Australien über Gesundheitswirkungen von Wäldern sowie über die Entwicklung von Kur- und Heilwäldern in Europa. Im Rahmen des Kongresses wird darüber hinaus der erste Kur- und Heilwald Deutschlands in Heringsdorf ausgewiesen, der aus vier Therapiestationen besteht, die in Verbindung mit der Waldatmosphäre zur Linderung von Herz-Kreislauf-Problemen, Atemwegs- und psychosomatischen Erkrankungen beitragen sollen.

Initiator für die Ausweisung von Kur- und Heilwäldern ist Prof. Dr. med. Dr. h. c. (mult.) Horst Klinkmann, Berater und Botschafter der Landesregierung zum Thema Gesundheitswirtschaft. Träger des durch die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern unterstützten EU-Projektes ist der Bäderverband Mecklenburg-Vorpommern. Unter www.mv-baederverband.de können sich Interessierte bis zum 18. August anmelden.

Foto: Usedom Tourismus GmbH/Dumke