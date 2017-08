Gesunde Ernährung als Profil: Bad Tölz veranstaltet „Veg“ionalen Oktober

Zum neunten Mal veranstaltet Bad Tölz in Kooperation mit lokalen Leistungsträgern den „Tölzer Veg“, mit rund 50 Angeboten, die eine Annäherung an die moderne, tierbestandteilfreie Kultur erleichtern sollen.

Was gehört zum veganen Lebensstil? Welche Auswirkungen hat die bewusste Ernährung auf den Körper? Und wie lassen sich entsprechende Gerichte nicht nur einfach, sondern vor allem lecker im Alltag integrieren? Ab 1. Oktober sollen Interessierte in Bad Tölz Antworten finden. Die gesundheitsfördernde Initiative wird von 11 Gastronomie- und sechs Hotelpartnern unterstützt, die bis 29. Oktober vegane Gerichte in ihre Speisekarten integrieren.

Vom Kräuterpicknick bis zum Backworkshop – die genussreiche Entdeckertour führt vier Wochen lang sowohl durch die vegane Kulinarik als auch durch die Voralpenlandschaft und ihre regionalen Köstlichkeiten. Abgerundet wird die vegane Auszeit durch Angebote im Bereich Bewegung und Entspannung. Erklärtes Ziel sei es, den perfekten Mix für das individuelle Wohlgefühl zu finden.

Auch 2018, vom 15. April bis 6. Mai 2018 sowie vom 7.10. bis 4.11., wird der Fokus des “Tölzer Veg” wieder auf eine Lebensstiländerung mithilfe wohltuender Ernährung, ausreichend Sport und mentaler Balance gelegt.

