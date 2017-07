Bürgerentscheid: Lindau bekommt eine neue Therme

Die Lindauer Bürgerinnen und Bürger haben mit deutlicher Mehrheit für den Bau eines Sport- und Familienbades mit angrenzender Therme im Eichwald gestimmt.

Bei den Bürgerentscheiden am 23. Juli erteilten sie zudem dem Ansinnen einer Bürgerinitiative, das marode Eichwaldbad zu erhalten eine Absage.

Die Investitionssumme für das neue Bad liege bei insgesamt rund 40 Millionen Euro. Die Stadt Lindau investiere 12,5 Millionen Euro für das neue Sport- und Familienbad. Dieses Bad bleibe im Eigentum der Stadt Lindau. Die private Thermengesellschaft wende 27,5 Millionen Euro für den Bau der Therme und Sauna sowie für die Infrastruktur (Außenanlage, Parken) auf. Die Finanzierung erfolge über Banken. Der private Partner sei für den Betriebserfolg der gesamten Anlage verantwortlich und investiere mit Eigenkapital und eigenen Sicherheiten 17,5 Millionen Euro. Der Betrieb des Sport- und Familienbads werde in Zukunft mit Einnahmen der Therme und der Sauna mitfinanziert. Diese Querfinanzierung betrage rund 700.000 Euro pro Betriebsjahr.

Der Finanzaufwand der Stadt verringere sich bei dieser Lösung im Vergleich zur Ist-Situation (Limare und Strandbad Eichwald) auf einen jährlichen Betriebskostenzuschuss von 1,35 Millionen Euro statt aktuell 1,4 Millionen Euro – trotz der Neubauten. Die Aufwendungen für den Bau sowie eine angemessene Instandhaltungsrücklage seien in diesem städtischen Anteil schon enthalten. Die notwendigen Sanierungen und die in Intervallen übliche Instandhaltung der Bädertechnik würden aus der Instandhaltungsrücklage bezahlt, der Stadt entstünden keinen weiteren Kosten. Die Stadt binde sich bei der öffentlichen- privaten Partnerschaft für 40 Jahre. Im Falle eines Rückzuges des privaten Partners von der Therme Lindau, würde die Therme kostenneutral in das Eigentum der Stadt Lindau übergehen.

Letztendlich hatten die Wählerinnen und Wähler über zwei Fragen abzustimmen. Einmal stand der Bürgerentscheid zum Erhalt des jetzigen Eichwaldbades zur Debatte. Dafür votierten nur 3288 Wahlberechtigte, damit verfehlte dieser Bürgerentscheid das notwendige Quorum von 4009 Stimmen deutlich. 3832 Bürgerinnen und Bürger erteilten dem Ansinnen mit einem „Nein“ eine Absage.

Bild: Stadt Lindau