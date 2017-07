Markenkampagne für die HealthRegion Freiburg

Bis zum 31. August 2017 wirbt die HealthRegion Freiburg in den Städten Karlsruhe, Mannheim und Stuttgart für eine persönliche „Auszeit“ in der Gesundheitsregion Freiburg.

Mit der neuen Markenkampagne „Sie haben sich eine Auszeit verdient“ wirbt die HealthRegion Freiburg um Gäste mit einer Anreisezeit von zwei bis drei Stunden sowie um Geschäftsreisende. Im Fokus stehe die „Gesundheit und Prävention in Eigenregie“. D

Inhalt der Markenkampagne sei neben dem Aufbau der Basismedien eine Imagekampagne mit Großflächenplakaten, Busheckwerbung, Flughafenwerbung und Bewerbung über OnlineMedien. Ergänzt werde die Kampagne durch Messeauftritte, eine Facebookseite und ein jährliches Kundenmagazin. Des Weiteren würden auf der relaunchten Webseite in Form von Storytelling Unternehmen und Experten präsentiert und ein persönlicher Bezug zur Zielgruppe hergestellt.

Bernd Dallmann, FWTM-Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender des Vereins HealthRegion Freiburg: „Die Stärken im Bereich Gesundheit und Tourismus in der Region sind augenscheinlich, nun gilt es, diese nach außen zu tragen und bekannt zu machen.“

Mit einem Anteil von 21 Prozent an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sei die Gesundheitswirtschaft die mit Abstand beschäftigungsintensivste Branche in Freiburg. Die Region Südlicher Oberrhein ist mit jährlich etwa 9,5 Millionen Übernachtungen, davon allein 1,45 Millionen in Freiburg, das beliebteste Reisegebiet im Land. Das aus 30 Partnern bestehende Netzwerk HealthRegion Freiburg will sich mit der neuen Kampagne einem breiten Publikum an Knotenpunkten mit hoher Besucherfrequenz präsentieren. Ziel sei es, die Gesundheitsregion Freiburg als hervorragender Aufenthaltsort für einen Gesundheitsurlaub ins Bewusstsein der Menschen zu rücken und zugleich auf die besonderen Kompetenzen und Leistungsangebote der beteiligten Netzwerkpartner aufmerksam zu machen.

https://www.healthregion-freiburg.de