Thermalwasser Badeseen in Bad Hofgastein eröffnet

Am 1. Juli wurden in der Alpentherme in Bad Hofgastein die ersten Thermalwasser Badeseen Österreichs eröffnet.

Nach dem Baustart im September 2016 konnten die Attraktionen nach nur 10 Monaten Bauzeit eröffnet werden. Die beiden Thermalwasser Badeseen mit 1300 bzw. 370 Quadratmetern Wasserfläche sollen das neue Highlight im Außenbereich der Alpentherme Gastein werden. Das Wasser wird durch eine Biologische Filteranlage gereinigt – ganz ohne die Zugabe chemischer Stoffe wie z.B. Chlor. Täglich sprudeln demnach 150 Kubikmeter frisches Thermalwasser in die Seen. Der große „Smaragd See“ in der Relax World stehe für aktive Erholung, der kleiner „Kristall See“ in der Sauna World sei gemeinsam mit der neuen „Kristall Sauna“ mit Panoramablick auf den See und die umliegende Bergwelt ein Rückzugsort für Ruhesuchende. Insgesamt seien sie mit acht Millionen Liter Thermalwasser gefüllt.

Die österreichweit einzigartigen Seen und eine neue 4-Bahnen Wellenrutsche im Außenbereich der Family World sollen den sommerlichen Thermenbesuch noch attraktiver machen. Insgesamt investierte die Alpentherme Gastein rd. 5 Millionen Euro. „Wir freuen uns sehr, dass der Tag so erfolgreich über die Bühne gegangen ist. Die ersten begeisterten Gäste bestätigen uns, dass die Entscheidung für die Investition in die Thermalwasser Badeseen und die neue Rutschen-Anlage ein wichtiger Schritt war“ resümiert Klaus Lemmerer, Geschäftsführer der Alpentherme Gastein.

www.alpentherme.com

Bild: Alpentherme Gastein