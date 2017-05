Siebenquell GesundZeitResort im Fichtelgebirge erÃ¶ffnet

Seit kurzer Zeit ist das Fichtelgebirge um eine Attraktion reicher: Mit dem Siebenquell GesundZeitResort hat im fränkischen Städtchen Weißenstadt am Rande des Fichtelgebirges eine Thermen- und Wellness-Landschaft mit angeschlossenem Hotel eröffnet. Investitionssumme: Rund 60 Mio. Euro.

Die Investoren wollten nach eigenen Angaben die Geschichte der Bäderkultur und die Traditionen der Region harmonisch mit zeitlos-moderner Architektur und energieeffizienter Technik kombinieren. Etwa 100.000 Quadratmeter Gesamtfläche, mehr als 70.000 Quadratmeter Thermenlandschaft mit rund 1.500 Quadratmetern Wasserfläche – so lauten die wichtigsten Eckdaten im Überblick. Hinzu kommt ein Vier-Sterne-Superior-Hotel mit 125 Zimmern und 225 Betten, das direkt an die Thermen- und Wellnesslandschaft angrenzt und nicht nur moderne Tagungs- und Seminarräume, sondern auch eine Schulungsküche für betrieblichen Präventionskurse oder Gesundheitsförderungsmaßnahmen zum Thema Ernährung bietet.

Das Resort habe zudem eine klare thematische Ausrichtung, das die Gäste auf eine Zeitreise schicken soll, die sogar einen eigenen Namen hat – GesundZeitReise. Die Besucher des Siebenquell sollen hier in verschiedenen Themenbereichen die ganze Vielfalt von Therapien, Anwendungen und Einrichtungen erleben, die den Menschen teils schon seit Jahrtausenden Gesundheit und Wohlbefinden schenken, beginnend im Jahr 1250 v.Chr. bis in die Neuzeit.

Das Resort beherbergt etwa ein Sand-Licht-Bad mit wohlig-warmem Sand oder ein Mineralienschwebebecken, in dem man sich wie im Toten Meer ganz entspannt treiben lassen kann. Passend dazu plante und realisierte KLAFS für das GesundZeitResort – neben einem orientalischen Hamam, einem orientalischen Schlammbad, einem Infrarotraum mit vier InfraPlus-Sitzen und einem Schneeparadies, in dem sich die Gäste nach dem Sauna- oder Dampfbad mit feinstem Pulverschnee abkühlen können – sieben Themensaunen (drei im Innen- und vier im Außenbereich), in denen die wichtigsten Handwerkstraditionen der Region wieder aufleben sollen.

So zögen zum Beispiel in der Schmiedesauna als Hommage an die Blütezeit der Nagelschmiede in Weißenstadt ein Amboss und historische Schmiedewerkzeuge die Blicke auf sich, in der Holzwerkstattsauna sorgen historische Holzräder und Holzböcke sowie Sägeblätter dafür, dass die Gäste einen bleibenden Eindruck von dieser Handwerkskunst erhalten, in der Biersauna erinnern historische Bierfässer aus Holz an die guten alten Zeiten und die Bergwerkssauna bringt die Gäste gedanklich zurück ins 16. bis 18. Jahrhundert, in denen die Bürger von Weißenstadt in Bergwerken erfolgreich nach Bergkristallen gruben.

„Die historischen Dekoelemente für dieses Projekt haben wir bei zahlreichen unkonventionellen Bezugsquellen wie beispielsweise dem Heimatmuseum in Wackershofen oder einem Schauschmied in Langenburg organisiert. Auch ansonsten hat dieses Projekt die einzelnen Fachabteilungen bei KLAFS kräftig herausgefordert“, erinnert sich Michael Bauer, Leiter Großkunden Vertrieb Inland bei KLAFS, an dieses Projekt zurück.

Nicht nur thematisch, sondern auch in der Materialauswahl stand beim GesundZeitResort die Historie der Region Pate. So kam beispielsweise der im Fichtelgebirge vorkommende Fichtelgranit zur Anwendung.

Auch wenn die Themensaunen im Endergebnis sehr außergewöhnlich geworden seien, basierten sie doch in ihrer Grundkonstruktion auf gewerblichen Standardkabinen, so dass ein attraktives Verhältnis von Außenwirkung und Anschaffungskosten entstanden sei. Zudem seinen die Kabinen mit besonderen technischen Lösungen ausgestattet, damit auch die Betriebskosten niedrig ausfielen. So sorgen in allen Saunen sogenannte EcoPlus-Thermodecken dafür, dass die Wärme weitaus länger in der Kabine bleibe als bei herkömmlichen Deckenkonstruktionen. Ergänzend dazu komme ein Klimamanager zum Einsatz, der die Frischluftzufuhr über einen Ventilator auf die tatsächlich benötigte Menge reguliere. In den Dampfbödern sei zudem das Green Steam-Paket integriert, das ebenfalls den Energieverbrauch spürbar reduziere.

Bild: KLAFS GmbH & Co. KG