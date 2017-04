Salzburg: Mehr alpiner Gesundheitstourismus

Das Salzburger Land will verstärkt auf alpinen Gesundheitstourismus setzen. Ausgangspunkt für die neue Strategie ist eine medizinische Studie.

Medienberichten zufolge will Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) den alpinen Gesundheitstourismus neben den Säulen Sport, Kultur und Kongresse zum vierten profilierenden Thema des Landes machen. Grundlagen dafür schafften klinische Studien der Medizinischen Privatuniversität Salzburg (PMU). In einem ersten Projekt konnte etwa nachgewiesen werden, dass das Einatmen des fein verstäubten Wassernebels der Krimmler Wasserfälle mit seinen ionisierten Partikeln positiv auf Lungenerkrankungen auswirke. Diesd nahmen mehrere touristische Leistungsträger zum Anlass, spezielle allergenfreie Unterkünfte für Asthmakranke sowie entsprechende Pakete anzubieten, mit großem Erfolg. Die Zuwachsraten sollen sich im zweistelligen Bereich bewegen.

Von diesem Vorbild sollen andere lernen. Um etwa 15% möchte das Land die Übernachtungen in den kommenden fünf Jahren steigern. Derzeit seien etwa 1,7 Mio. Übernachtungen auf den Gesundheitstourismus - ohne Wellness - zurückzuführen. Weitere Studien sollen folgen. In der nächste Stufe würden in Kooperation mit bayerischen Anbietern, u.a. Bad Reichenhall, im Rahmen eines EU-Projekts "Trail for Health Nord" neue gesundheitstouristische Produkte und Wertschöpfungsketten entwickelt

.

https://www.salzburgerland.com