Mehr Gesundheitstourismus: Berner Oberland Vital

Der Verein Gesundheitsoase Berner Oberland sowie die Jungfrau Region Tourismus AG und die Tourismus Organisation Interlaken wollen den Gesundheitstourismus fördern: "Berner Oberland Vital" heißt ein neues Projekt.

Das Projekt konzentriert sich auf die Produktentwicklung in vier Segmenten: Fit und Aktiv, Natur und Kraft, Gesundheit und Wohlbefinden sowie Gruppen. Der erste Bereich spreche diejenigen an, die in die Berge kommen, sich körperlich betätigen und dadurch ihre Gesundheit verbessern wollen. Beim zweiten steht der Naturgenuss im Vordergrund. Gesundheit und Wohlbefinden fokussiert auf die Hotels und Kliniken. Die Verantwortlichen wollen damit auf aktuelle Trends reagieren und sich neu positionieren.

Der Kanton hat das Vorhaben mit rund 200.000 Franken unterstützt. jetzt lägen rund 50 Produkte vor, die mit einem gezielten Marketing vertrieben werden sollen.Zudem soll die Zusammenarbeit mit Krankenversicherungen gesucht werden, etwa um in deren Kundenbindungsprogramm aufgenommen zu werden. Unter https://berneroberlandvital.ch/de/ werden alle Angebote gebündelt kommuniziert. Bis 2019 soll das Projekt zunächst verlängert werden.

