Wellness-Trends 2017: Zwischen Auszeit, Gesundheit und neuen Zielgruppen

Wellness-Auszeiten sind heute in der Jahresplanung der Menschen fest etabliert und der Anspruch der Gäste an diese Auszeiten dementsprechend hoch. Welche Wünsche und Erwartungen haben die Gäste an eine Wellness-Auszeit genau, welche Rolle spielen die Gäste von morgen und wie wandelt sich das Angebot?

Ergebnisse will die Online-Befragung zu den Wellness-Trends 2017 von beauty24, Trusted Shops und den Wellness-Hotels & Resorts liefern, an der sich 3.535 Wellness-affine Gäste und 101 Wellnesshoteliers beteiligt haben. Hier sind die wichtigsten Trends zusammengefasst.

Immer beliebter: Auszeit mit Freunden

Wellness sozialisiert sich: Ob mit dem Partner, mit Freunden oder der Familie - Wellness werde gerne gemeinsam als bewusste Auszeit vom Alltag genossen. Heute fänden diese Auszeiten nicht nur in Wellnesshotels (79 %), sondern auch häufiger in anderen Wellness-Einrichtungen wie Thermen (53 %), Fitness- und Wellnessanlagen (30 %) oder DaySpas (23 %) statt.

Pauschal buchen, aber individuellen Service bevorzugen

Wenn wenig Zeit zum Ausspannen bleibt, soll das Rundum-Paket im Wellnesshotel perfekt passen. Hier spiegele sich der Wunsch nach Individualität und Auswahl wider - ganzheitliche Entspannungsmöglichkeiten würden großgeschrieben. 80 % der Gäste sei im Wellness-Bereich die Massageabteilung am wichtigsten. Somit seien erstmalig Dienstleistungen wichtiger als die Ausstattung des Spas. Außerdem wünschten sich Gäste verschiedene Saunen (78 %) und Pools (76 %), einen Ruheraum (65 %), eine Beauty-/Kosmetikabteilung (45 %) sowie ein Spa-Bistro (39 %). Die Nutzung von diesen sollte im Arrangement inklusive sein, ebenso Standards wie Saunatücher, Bademäntel und Slipper. Das Angebot ansprechender Rundum-Pakete sei wichtig, denn zwei Drittel der Befragten buchten Wellnessurlaube am liebsten als Paket, zum Teil würden Zusatz-Leistungen on top hinzugebucht. "Erfahrungsgemäß geben unsere Kunden für einen Wellnessurlaub zu zweit mit zwei Übernachtungen im Durchschnitt insgesamt 410 Euro aus", erklärt Roland Fricke, Geschäftsführer von beauty24.

Wellness-Ziel Gesundheit

Unsere innere Uhr legt genetisch unsere Lebensrhythmen fest. Ein Leben im Einklang mit ihr gilt daher als ideal und gesund. Jeder Sechste lebe jedoch entgegen seines biologischen Rhythmus. Für viele Gäste sei eine Wellness-Auszeit die Möglichkeit, den Tag nach Belieben zu gestalten. Flexible Angebote aus den Bereichen Wellness, Ernährung und Fitness ermöglichten es, den Dingen nachzugehen, die gerade gut tun. "Wellness wird als Gesundheit, die Spaß macht, verstanden", so Michael Altewischer, Geschäftsführer der Wellness-Hotels & Resorts.

Essen ist das neue Yoga

Gutes Essen sei ein wesentlicher Faktor für einen gelungenen Wellness-Aufenthalt. Viele Gäste legten Wert auf Speisen aus regionalen Lebensmitteln (51 %) sowie auf leichte, kalorienarme Gerichte (38 %). Rund einem Drittel sei nur wichtig, dass das kulinarische Angebot einfach lecker sei. Über die Hälfte aller Befragten wünsche sich im Wellnessurlaub jedoch insbesondere flexible Frühstücks- und Abendessenzeiten.

Die junge Zielgruppe im Blick

Als Gäste von morgen spiele die Zielgruppe der unter 30-Jährigen eine wichtige Rolle. Schon heute unterschieden sich die Erwartungen der jungen und der traditionellen Zielgruppe an einen Wellnessurlaub. So genössen die Jüngeren Wellnessurlaube gerne mit Freunden (45 %), wünschten sich exklusivere Fitnessangebote wie Trendworkouts (37 %) oder Zumba (39 %) und legten bei Speisen größeren Wert auf Bio-Produkte (28 %).

Sicherheit und Vertrauen sind ausschlaggebend für die Buchung

Für über drei Viertel der Befragten spielen Käuferschutz, Kundenbewertungen und das Vorhandensein eines Gütesiegels bei der Buchung eine wichtige Rolle. "Die Studie zeigt sehr deutlich, wie wichtig deutschen Verbrauchern die Themen Sicherheit und Vertrauen bei der Online-Buchung einer Wellnessreise sind", erläutert Martin Rätze, Rechtsexperte bei Trusted Shops.

Die Online-Befragung wurde zwischen Januar und Februar 2017 von beauty24, Wellness-Hotels & Resorts und Trusted Shops durchgeführt. An der Gästeumfrage beteiligten sich demnach 3.535 Gäste.

www.beauty24.de