"Harry hat RÃ¼cken": Bad FÃ¼ssing gewinnt mit Biker-Film "Das goldene Stadttor"

Bad Füssing in Niederbayern hat mit seinem Imagefilm "Harry hat Rücken" auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin im Bereich "Heilbäder, Kurorte" im Wettbewerb "Das goldene Stadttor" den ersten Preis gewonnen.

Es sollte keiner der üblichen bunten Werbefilmchen für ein Reiseziel werden, sondern etwas ganz besonderes. Deshalb präsentiert Deutschlands übernachtungsstärkster Kurort seine drei Thermen Gästen auf Messen und im Internet ein Video der besonderen Art. Ein 8-Minuten-Film zeigt, was passiert, wenn Biker auf schweren Harley-Motorrädern mit ihren Rückenproblemen in Bad Füssings Thermen stranden.

Der Kurzfilm "Harry hat Rücken" ist seit Monaten ein Renner im Internet. Für die hochkarätige Jury im Wettbewerb "Das goldene Stadttor" war der Film das Beste, was im letzten Jahr an Werbefilmen rund um Wellness, Gesundheit und Kurorte gedreht wurde. Die Bad Füssinger setzten sich dabei erfolgreich gegen internationale Konkurrenz durch.

Bad Füssings Kurdirektor Rudolf Weinberger, der das Projekt initiierte, Regisseur Benjamin Strobl und Produzent Günther Rauch freuten sich über den Bären in Gold, der ihnen als Symbol für den Sieg in der Kategorie "Heilbäder und Kurorte", bei der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin überreicht wurde.

