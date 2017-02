4,2 Millionen: Schleswig-Holstein fÃ¶rdert Wellness Resort in Wyk auf FÃ¶hr

Die Entstehung eines neuen Wellness-Resort-Hotels auf der Nordsee-Ferieninsel Föhr wird vom Land mit 4,23 Millionen Euro unterstützt.

Bei einem Besuch in Wyk auf Föhr überreichte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer Mitte Februar an Geschäftsführerin Gretchen Janssen von der "Upstalsboom Hotel Betriebsgesellschaft Wyk GmbH & Co. KG" einen entsprechenden Förderbescheid und besichtigte zugleich die Baustelle. ""Mit dieser insgesamt mehr als 46 Millionen Euro umfassenden Investition schafft sich Föhr nicht nur einen weiteren attraktiven Gäste-Anziehungspunkt, sondern es entstehen zugleich 121 neue sozialversicherungs-pflichtige Arbeitsplätze"", sagte Meyer.

Das Unternehmen Upstalsboom wurde 1976 gegründet und empfängt seit mittlerweile vier Jahrzehnten Gäste in seinen 65 Hotels und Ferienwohnungsanlagen an Nord- und Ostsee sowie in Berlin. In Wyk auf Föhr plant das Unternehmen zusammen mit dem Investor Wolfgang Müller die Errichtung des Vier-Sterne-Hotelbetriebes "Wellness Resort Südstrand" mit einer Kapazität von insgesamt 144 Hotelzimmern sowie 23 geräumigen Appartements. Hinzu kommen nach Angaben von Geschäftsführerin Janssen ein moderner Sport- und Wellnessbereich auf rund 2000 Quadratmetern sowie ein Restaurantbereich mit gehobenem umfangreichem Angebot.

Der Zuschuss des Landes in Höhe von 4.235.000 Euro stammt aus Mitteln des Landesprogramms Wirtschaft. ""Mit dieser Förderung und dieser Investition setzen wir einmal mehr das deutliche Signal, dass im Tourismusgewerbe in Schleswig-Holstein viel passiert. Und das wird sich absehbar auch in der Tourismus-Gesamtbilanz 2016 niederschlagen, die wir in wenigen Tagen vorliegen haben dürften"", so Meyer.

