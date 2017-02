ITB Berlin: Premiere fÃ¼r Medical Tourism

Mit dem Medical Tourism ist auf der ITB Berlin in diesem Jahr erstmals ein neues, wachstumsstarkes Segment vertreten.

Die Aussteller Anatolia Hospital, Dünyagöz Eye Hospital Group und Acibadem Hospitals Group aus der Türkei, Dubai Healthcare Authority mit Bella Roma Medical & Aesthetic Surgery Center und Al Zahra Hospital Dubai sowie die Kurorte Polska Grupa Uzdrowisk aus Polen und die weißrussische Vitebsk State Medical University präsentieren den Besuchern demnach gebündelt an einem Medical Pavillon in Halle 3.2a Neuheiten und Informationen rund um medizinisch begründete Reisen.

Präsentationen von diesen Anbietern, aber auch vom Health Cluster Portugal, Hotel School The Hague und dem Kroatischen Tourist Board, sowie Vorträge über die Bedeutung von Medical Tourism in der Hotellerie, oder der Zusammenarbeit mit dem arabischen Markt sollem am Donnerstag, den 8. März ab 11:30 Uhr, einen ersten Einblick in diesen Wachstumsmarkt geben. Nach den Vorträgen werde eine Medical Networking Reception stattfinden. Interessierte Aussteller und Fachbesucher können sich darüber hinaus täglich im Pavillon am Informationsstand der ITB über das Segment informieren.

www.itb-berlin.de