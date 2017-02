Damit auch MÃ¤nner gesund leben: KKH Reisewelten jetzt in ReisebÃ¼ros buchbar

Für diese Reisen in ein gesundes Leben kooperiert die KKH Kaufmännische Krankenkasse mit Dr. Holiday, einem Gesundheitsreise-Veranstalter. Speziell für die KKH habe Dr. Holiday eine Vielzahl von Reisen in attraktive Urlaubsregionen zusammengestellt.

Hauptzielgruppe: Berufstätige

Ein fester Bestandteil der Reiseangebote für die KKH-Versicherten seien qualitätsgeprüfte Präventionskurse aus den Bereichen Bewegung, Entspannung und Ernährung - von Aquagymnastik über Nordic Walking bis Yoga. Die meisten der 24 Reiseziele lägen in Deutschland, weitere in Italien und Tschechien. Bisher ganz oben auf der Hitliste der Versicherten: Europas meistbesuchter Kurort Bad Füssing.



Genutzt werden können diese Reiseangebote zur wohnortfernen Prävention nach Angaben der Kasse von allen KKH-Versicherten, die aus beruflichen Gründen oder aufgrund hoher zeitlicher Beanspruchung im Alltag keine Gelegenheit finden, einen Präventionskurs am Wohnort zu besuchen.

Prävention im Urlaub erreicht auch die Männer

Ein weiterer Grund, warum die KKH die Prävention im Urlaub mit bis zu 160 Euro pro Kalenderjahr unterstützt: Erfahrungen der Kasse zeigten, dass Angebote zur Prävention im Urlaub auch bei Männern gut ankämen. Nach Erhebungen des Robert-Koch-Instituts nähmen an Gesundheitsvorsorgekursen im Arbeitsalltag - abhängig von der Altersgruppe - bis zu drei Mal mehr Frauen als Männer teil. Bei Präventionsreisen sei die Frauen-Männer-Quote dagegen ausgeglichen.

Mehr Infos über die Präventionsangebote erhalten KKH-Versicherte unter www.kkh.de/reisewelten, im Urlaubskatalog "DERTOUR Wellness- und Vitalwelten" und in den mehreren tausend DERTOUR-Reisebüros. Dort können die Reisen mit KKH-Zuschuss auch direkt gebucht werden.

Foto: Dr. Holiday/Fotolia