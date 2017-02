Ideenwettbewerb Gesundheitswirtschaft: Jetzt noch Kurzkonzept online einreichen

In rund zwei Wochen läuft die Frist für die Einreichung von Projektideen im Ideenwettbewerb Gesundheitswirtschaft des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit und BioCon Valley® ab. Letzt Chance auch für gesundheitstouristische Projekte.

„Der Ideenwettbewerb bietet Chancen für innovative Ideen aus der Gesundheitswirtschaft und der Gründerszene. Mitmachen lohnt sich“, meint der Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Harry Glawe.

Branchenübergreifend kooperieren und vernetzen

Ob Life Science, Gesundheitsdienstleistungen oder Gesundheitstourismus, ob GesundesAlter(n) oder Ernährung für die Gesundheit - das Spektrum des Wettbewerbs ist bewusst breit gefächert. In diesem Jahr stehen vor allem zukunftsweisende Ideen im Mittelpunkt, die dazu beitragen, Initiativen im Bereich der Gesundheitswirtschaft besser zu vernetzen und zu vermarkten. „Mit dem Wettbewerb wollen wir gezielt auch Kooperationen innerhalb der Gesundheitswirtschaft und mit anderen Branchen fördern“, so Glawe. „Insbesondere mit dem Gesundheitstourismus gibt es viele sinnvolle Schnittstellen.“

Ein gutes Beispiel für eine optimale Vernetzung ist das Institut für Gesundheitsmanagement Nord in Rostock, das vor zwei Jahren mit dem Projekt „Sorglos Urlaub“ gewonnen hatte und durchgestartet ist. Mit ihrem Portal www.sorglos-urlaub.de werden für Gäste, die im Urlaub Unterstützung oder Pflege benötigen, spezielle Angebote mit entsprechender Betreuung vor Ort unterbreitet. Inzwischen ist das Netzwerk auf zwölf Partnerhotels in fünf Urlaubsregionen in Mecklenburg-Vorpommern gewachsen.

Jetzt Kurzkonzept online einreichen

In der achten Auflage des Wettbewerbs sei vorgesehen, Projektfördermittel in Höhe bis zu einer Million Euro an die Gewinner auszureichen. Die Bewerbung in Form eines Kurzkonzeptes kann bis zum 22. Februar 2017, 14.00 Uhr, über ein Online-Bewerbungsformular bei der BioCon Valley® GmbH eingereicht werden. Es beinhaltet Aussagen zum Projektinhalt, zur Finanzierung und Erfahrungen des Bewerbers. Anschließend entscheidet eine Jury über die Wettbewerbssieger, die am 16. Juni 2017prämiert werden. Bewerbungsunterlagen unter: www.bioconvalley.org/standort-mv/ideenwettbewerb/