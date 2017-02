Therme Erding soll weiter wachsen

Die Therme Erding kann auf eine weiteres Rekordjahr zurückblicken. Doch die nächste Erweiterung ist schon geplant.

In 2016 wurden Medienbrichten zufolge 1,74 Millionen Badegäste in der Therme gezählt - und damit rund 140.000 mehr als 2015. Doch die Betreiber wissen auch: Stillstand bedeutet in dieser Branche Rückschritt. Wenn die Therme Erding 2019 ihren 20. Geburtstag feiert, sollen es nach dem Willen des Inhabers Jörg Wund jährlich 1,8 Millionen sein.

Nicht nur die mitlerweile zahlreichen Events in der Therme tragen zum Wachstum bei, sondern auch der kontinuierliche Ausbau. Vor drei Jahren kamen Wellenbad und Hotel dazu. Die Strategie dahinter entspricht denen größerer Freizeitparks: Die Therme Erding wird zum Kurzreiseresort. Größte Neuerung in 2016 war die russische Banja, eine Blockhaus-Sauna mit über 100 Plätzen, sowie ein Nebelwald-Dampfbad. Zudem wurde das Hüttendorf im Galaxy erweitert.

Die Therme soll sukzessive erweitert werden. Zurzeit sind jedoch alle Flächen überbaut, was bedeutet, dass zunächst neue Flächen gekaft werden müssten. Eine Expansion sei nur südöstlich des Hotels und des Wellenbades möglich. Hier sollen zunächst Parkplätze entstehen. Geplant sei aber bereits ein Saunadorf am See, jedoch nicht vor 2018. Ab 2020 stehe eine größere Sanierung des Kernbereichs an, der auch Schließungen zur Folge haben werde.

http://www.therme-erding.de