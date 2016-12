â€žgetIT Health Tourismâ€œ: Berlin sucht innovative LÃ¶sungen fÃ¼r den Gesundheitstourismus

Der Gesundheitstourismus nach Berlin hat in den letzten Jahren enorm an Fahrt gewonnen. In einem Wettbewerb - "getIT Health Tourism“ - sollen daher innovative, digitale Anwendungen im Gesundheitstourismus gefunden werden, welche die Attraktivität Berlins als Gesundheitsmetropole und den Komfort des Berlinaufenthaltes für ausländische Patienten erhöhen.

Gesucht werden Apps, eHealth-Lösungen, Online-Plattformen oder weitere digitale Anwendungen, die

das Verständnis des Behandlungsprozesses und in der Folge das Vertrauen der Patienten erhöhen

den Zugang zu medizinischen Daten und Dienstleistungen vor, nach und während der Behandlung erleichtern

den Aufenthalt komfortabler gestalten

die Bereiche Gesundheit und Tourismus verbinden.

Der Wettbewerb ist Teil der Initiative „Health Excellence – Medizinhauptstadt Berlin“ von Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie und visit Berlin. Ziel sei es, die Hauptstadtregion stärker als Gesundheitsmetropole Europas zu positionieren.

Der Ideenwettbewerb richtet sich an Start-Ups, etablierte Unternehmen, Forschungseinrichtungen, aber auch Einzelpersonen. Die einzige Voraussetzung ist, dass der Sitz/die Betriebsstätte in Berlin oder Brandenburg liegt. Um am Wettbewerb teilzunehmen muss eine Projektskizze unter get-it(at)berlin-partner(dot)de eingereicht werden. Dies kann in digitaler oder schriftlicher Form erfolgen. Sofern das Konzept schriftlich eingereicht wird, sollte das Angebot 10 Din A 4 Seiten bzw. 10 MB nicht überschreiten und als PDF-Datei formatiert sein. Videos dürfen nicht länger als drei Minuten dauern. Einsendeschluss ist der 31.01.2017.

Die Preise sind:

1. Preis 15.000 €

2. Preis 5.000 €

Alle Gewinner können sich laut Ausschreibung im Zuge der conhIT 2017 einem Fachpublikum präsentieren. Die Preisverleihung findet ebenfalls im Rahmen der conhIT statt und wird pressewirksam begleitet. Die eingereichten Projektskizzen werden von einer Jury bewertet. Folgende Kriterien liegen der Auswahl zugrunde:

Originalität und Kreativität des Konzepts

Innovationsgehalt

Anwendungsbezug und Machbarkeit in Berlin-Brandenburg

wissenschaftliche Bedeutung des Ansatzes

Nachhaltigkeit

Kundenorientierung

Mehr Infos zum Wettbewerb

http://www.visitberlin.de/de/feature/health-excellence

Bild: visitBerlin