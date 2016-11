Wellness Heaven Awards 2016 kÃ¼rt die besten Wellnesshotels

Wellness Heaven kürt die fünf besten Wellnesshotels im deutschsprachigen Raum. Die Hoteltester hatten 86 Hotels nominiert, aus diesen haben die User die fünf besten Hotels bei einem Online Voting gewählt.

Bei den Wellness Heaven Awards sollte nicht die übliche, hochkarätig besetzte Jury, sondern der Schwarm wohlwissender Wellness-Wähler entscheiden. 88.342 Stimmen wurden insgesamt abgegeben.

Das Online Voting war im Zeitraum November 2015 bis Oktober 2016 im Wellness Heaven Portal möglich. Um jedem Hotel die gleiche Chance einzuräumen, wurden die nominierten Kandidaten auf dem Voting-Formular randomisiert dargestellt. Eine Mehrfach-Abstimmung war technisch ausgeschlossen.Zusätzlich zum Voting konnte jeder User sein persönliches Wellness-Erlebnis einreichen und darin sein Urteil begründen. So haben die Wellness-Wähler in Summe 2.088 Texte eingereicht sowie 1.954 Bilder hochgeladen.

Die Preisträger 2016 sind

Bester Spa: AQUA DOME - Tirol Therme Längenfeld

Gewinner in der Kategorie Wellness & Spa.

Votes für das Hotel: 3.498 | Votes insgesamt: 20.510

Beste Kulinarik: Schloss Elmau

Gewinner in der Kategorie Kulinarik & Gourmet.

Votes für das Hotel: 2.421 | Votes insgesamt: 17.089

Beste Lage: Hotel Chalet Mirabell

Gewinner in der Kategorie Lage & Umgebung.

Votes für das Hotel: 2.388 | Votes insgesamt: 16.271

Bester Service: Alpenresort Schwarz

Gewinner in der Kategorie Service & Extras.

Votes für das Hotel: 2.512 | Votes insgesamt: 17.478

Wellness Heaven wurde 2006 von Quantenphysiker Dr. Tassilo Keilmann gegründet und bewertet Wellnesshotels in Europa und Asien. Mit über 17 Millionen Seitenimpressionen ist Wellness Heaven sieht sich das Unternehmen als ein führender Wellness Guide im deutschsprachigen Raum. Die 18 Wellness Heaven Hoteltester unternehmen regelmäßig Wellness Trips in ausgesuchte Hotels und bewerten diese anhand eines geprüften Testverfahrens. Über 500 Bewertungskriterien würden bei den Hoteltests analysiert und algorithmisch ausgewertet. Die Wellness Heaven Hoteltests sind anerkannt im Rahmen der Deutschen Hotelklassifizierung. Im Fokus des Portals stehen Hotels in Deutschland, Österreich, Italien und auf den Malediven.

