Bad FÃ¼ssings startet neues "Gesundheit ServiceCenter"

Mit einem Gesundheit ServiceCenter hat der niederbayerische Kurort eine neue Beratungs- und Lotsenplattform geschaffen.

Was tun gegen Stress und Burnout? Welche Gesundheitskurse bezuschusst meine Krankenversicherung? Seit Deutschlands Krankenkassen kaum noch ambulante Kurmaßnahmen bezahlen, reisen immer mehr Menschen mit Gesundheitsproblemen auf eigene Faust in einen der rund 250 deutschen Kurorte - oft ohne wirklich zu wissen, welches Behandlungsangebot sie dort nutzen sollen. In Bad Füssing soll das anders werden: "Gesundheitsguides" helfen dort Gesundheitsurlaubern kostenlos, den für sie besten Weg für maximalen Heilerfolg und zur wirkungsvollen Krankheitsvermeidung zu finden.

Das Beratungscenter direkt im Gebäude des Kur- und GästeService biete Interessierten eine Vielzahl von Beratungen im Gesundheits- und Präventionsbereich, die sie in anderen Kurorten oft teuer zahlen müssten: Neben der umfassenden Beratung über das gesamte Gesundheitsangebot im Ort zähle dazu ein eigenes attraktives und zertifiziertes Kursprogramm für Gesundheits- und Kururlauber.

Die Gäste können von Autogenem Training oder Hatha-Yoga, von Workshops Stressprävention bis hin zu "kreislauffreundlichen" Kochkursen wählen. Wer das Besondere suche, habe zusätzlich die Möglichkeit zu Pilates oder Beckenbodentraining, könne beim Nordic-Walking aktiv werden oder eine kostenfreie Einheit auf dem einzigartigen biovital®BewegungsParcours buchen. "Zu den beliebtesten Angeboten des ServiceCenters gehören aber das Aquajogging in unserem legendären Thermalwasser wie auch die Körper- und Muskelentspannung nach Jacobson", sagt Bad Füssings Kurdirektor Rudolf Weinberger.

Betriebliche Gesundheitsvorsorge: Ein neues großes Aufgabenfeld

Als großes neues Zukunftsthema für ihre Arbeit sehen die Bad Füssinger Gesundheitslotsen ganz aktuell die Betreuung kleiner und mittelständischer Unternehmen im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM). Seitdem durch Änderung der Steuergesetze pro Mitarbeiter und Jahr 500 Euro Ausgaben in die Gesundheitsvorsorge für Betriebe steuerfrei bleiben, erwartet Bad Füssing und erhoffen sich auch viele deutsche Kurorte hier ein neues großes Aufgabenfeld.

Bei den Gästen sei die Lotsenplattform ein Erfolgsmodell: Angesichts der Qualität der Gesundheitsangebote übernähmen, sofern Kosten anfallen, viele Krankenkassen in der Regel die Gebühren für die zertifizeirten Gesundheitskurse, die dort angeboten werden.

http://www.bad-fuessing.de/

Foto: Kur & GästeService Bad Füssing