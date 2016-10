Neuer Gesundheit.Tourismus.Blog und Kurorte-Newsletter

Mit Gesundheit.Tourismus.Blog haben PROJECT M und KECK MEDICAL eine neue Plattform für Information, Inspiration und Austausch im Gesundheits- und Medizintourismus ins Leben gerufen. Der ebenfalls neue Kurorte-Newsletter liefert Zahlen, Daten und Fakten speziell für Heilbäder und Kurorte.

Dass Gesundheit seit Jahren der wichtigste Wert der Deutschen ist, haben einige Branchen längst erkannt und bespielen Gesundheitsthemen erfolgreich. Auch im Gesundheits- und Medizintourismus existieren bereits einige Beispiele dafür, wie attraktive Geschäftsmodelle in einem dynamischen Markt erfolgreich sein können.

PROJECT M und KECK MEDICAL haben durch nationale und internationale Studien und eine Jahrzehnte lange Beratungserfahrung umfangreiche Branchenkenntnisse und eine tief fundierte Datengrundlage aufgebaut. Dieses gebündelte Wissen soll nun im Gesundheit.Tourismus.Blog mit Entscheidern, Insidern und Interessierten am Gesundheits- und Medizintourismus geteilt werden.

Neben dem Autorenteam sollen Experten aus unterschiedlichen Bereichen des Medizin- und Gesundheitstourismus Erfahrungen und Hintergründe einbringen. Entwicklungen, Trends und Konzepte, die am Markt funktionieren oder das Potential dazu haben, würden fundiert und kenntnisreich in den Fokus gerückt. Und das Blog soll von der Diskussion leben. Alle sind eingeladen, ihre Erfahrungen und Kenntnisse einzubringen und am Informationsaustausch im Sinne eines innovativen Medizin- und Gesundheitstourismus teilzunehmen.

Als weiteres Informationsmedium für den Medizin- und Gesundheitstourismus erscheint ab sofort regelmäßig der Kurorte-Newsletter. Dieser liefere Zahlen, Daten und Fakten speziell für Heilbäder und Kurorte. Er basiere u.a. auf der von PROJECT M und KECK MEDICAL durchgeführten „Kompetenzanalyse der Heilbäder und Kurorte in Deutschland“.

http://gesundheit-tourismus-blog.com/