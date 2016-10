Regionalkonferenzen: Baden-WÃ¼rttemberg diskutiert die Zukunft des Kurorte- und HeilbÃ¤derwesens

Mit 56 höher prädikatisierten Orten ist Baden-Württemberg das Bäderland Nr. 1 in Deutschland. Darüber hinaus stärken zahlreiche Luftkurorte und Erholungsorte das Tourismusland. Aber wie sehen die Zukunftschancen für diesen Markt aus? In einem vom Land Baden-Württemberg bei der ift Freizeit- und Tourismusberatung Gmbh, Köln, beauftragten Gutachten wurden diesen Fragen fundiert untersucht.

Die Studie hat nach weiteren Antworten gesucht: Vor welchen Herausforderungen stehen Heilbäder und Kurorte in Baden-Württemberg? Wie sehen die Eigen- und Marktsicht auf Angebote und Marktchancen aus? Welche Bedeutung hat die Prädikatisierung für Orte, Betriebe und Gäste? Was sind konkrete Handlungsempfehlungen, um am Markt und im Management künftig erfolgreich zu sein?

Die Ergebnisse liegen nun vor und werden im Rahmen von drei inhaltsgleichen, ganztägigen Regionalkonferenzen vorgestellt, und zwar am Freitag, 14. Oktober 2016, in Bad Rappenau, Montag, 14. November 2016 in Bad Dürrheim und Montag, 28. November, in Bad Buchau. Beginn ist jeweils 10:30 Uhr.

Nach der Präsentation der Ergebnisse und einer Fachrunde mit Branchenvertretern sollen die Teilnehmer in verschiedenen Foren darüber diskutieren, wie sie die Zukunftschancen mit neuen Klinik-, Therapie- und Selbstzahlerangeboten, durch innovative Managementstrategien, über Produktentwicklung und Inszenierung der Kurorte sowie durch Prädikatisierung optimal nutzen können.

Zielsetzung der Veranstaltungen sei es, neben der Information über die Studienergebnisse die Diskussion und den Austausch zu fördern und gemeinsame Handlungsansätze für die Zukunft zu entwickeln.

Die Veranstaltungen richten sich an Tourismusmanager und Bürgermeister von Heilbädern und Kurorten aller Prädikate, also beispielsweise auch von Luftkurorten und Erholungsorten, an Akteure und Leistungsträger wie Kliniken, Wellnesshotels oder Thermen und an Vertreter von Fach- und Destinationsorganisationen in Baden-Württemberg. Die Teilnahme ist kostenfrei, vorherige Anmeldung erforderlich.

Tagungsprogramm zum Download: http://mailing.leuschners.de/2016-09-21_heil/Einladung-Programm_Heilbaeder.pdf

Anmeldung: http://www.heilbaeder-bw.de/anmeldung-regionalkonferenzen-2016