Sole zu Speisesalz: HeilbÃ¤der in Hessen locken mit Kulinarik

Genussvolles Wandern, Kochen mit Solesalz oder Heilwasser trinken – zum Herbst locken die Heilbäder Hessens Selbstzahler mit kulinarischen Angeboten.

Das Vorkommen der natürlichen Heilmittel in Wasser, Erde oder Luft soll anders präsentiert werden - nicht nur als Teil äußerlicher Anwendung, sondern auch als Erlebnis für den Geschmacksinn.

Die Weser-Therme im Kurort Bad Karlshafen lässt beispielsweise eine alte Tradition wieder aufleben: Durch das Sieden der Bad Karlshafener Sole, die sonst zu Bade- und Inhalationszwecken verwendet wird, entsteht ein hochwertiges Speisesalz. In kleinen Säckchen abgefüllt, kann dieses in der Weser-Therme als Natursalz oder auch mit natürlichen Aromen wie Zitrone, Bourbon Vanille, Chili und Kräutern versetztes Aroma-Salz, erworben werden. In der Gastronomie der Therme steht das eigene Solesalz auf dem Speiseplan und so kommen Besucher in den Genuss lokaler Kreationen, wie Solekartoffeln, Sole-Eis, Sole-Ahle Wurscht oder auch handgefertigte Sole-Pralinen. Zu besonderen Events kann das Natürliche Heilmittel zudem als alkoholfreier Cocktail genossen werden – der „Salzfeentrunk“ schmeckt süß-fruchtig mit einer leicht salzigen Note.

Das Heilbad Bad Hersfeld verbindet seine kulinarische Angebote mit einer Stadtführung: Während der kulinarischen Touren soll die über 1.200-jährige Stadt- und über 100-jährige Kurgeschichte nicht nur erlebbar werden, sondern auch geschmacklich erfahrbar. Ob mittelalterliche Fachwerkhäuser, ein Rathaus aus der Weserrenaissance oder die größte romanische Kirchenruine der Welt – gemeinsam mit einem Stadtführer geht es auf eine Entdeckungsreise durch die Jahrhunderte. Drei Genussstationen mit Sekt-Empfang, Kaffee und Kuchen sowie einer deftigen Brotzeit sorgen für kulinarische Abwechslung.

Auf den Spuren der Kurfürste, Könige und Kaiser wandeln Besucher des nordhessischen Heilbads Bad Wilhelmshöhe in Kassel. Eine dreistündige EssKulTour erkundet neben Bad Wilhelmshöhe auch den Stadtteil Wahlershausen und präsentiert bei fünf bis sechs Stopps in ausgewählten Bistros, Feinkostgeschäften, Traditionslokalen sowie Cafés typische nordhessische Schmeggewöhlerchen, wie Ahle Wurscht.

Bad Nauheim lädt vom 6. bis zum 12. März 2017 zur Woche der Trinkkur ein, einer kulinatischen Entdeckungsreise auf den Spuren des nassen „Urelements“. Vorträge informieren hier über die Nutzung der Heilwässer bei einer Kur. Bei verschiedenen Heilwasserverkostungen und Führungen wird auf die Zusammensetzung und Wirkung der fünf noch heute für Trinkkuren nutzbaren Quellen eingegangen.

